まるで闇夜に浮かぶ軍艦…近未来的風景がたまらない「工場夜景」10選【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

普段目にしている製品や原料を生み出す工場。



それらが集積した工業地帯は、他のどの景色とも異なった特有の魅力がある。





東北・関東地方

数え切れないほどのパイプや鉄骨が、何が何やら分からないほどに複雑に入り組み、つい一本一本の管を目で追ってしまう。夜は様々な色の光が辺りを照らし、煙突からもくもくと煙が流れている。まるで一つの大きな軍艦が夜に浮かんでいるようで、たまらない。全国に点在する工業地帯が魅せる工場夜景、吸い込まれてみてはいかがだろうか。

■宮城・石巻市

JR貨物の石巻港駅付近の工場群。工場からゴォゴォと鳴り響く音が、工場地帯特有の雰囲気を高めていた。

■千葉・千葉市

千葉ポートタワーの展望台から。展望台は高さ113mにあり、京葉工業地帯を間近に感じられる。

■神奈川・川崎市

千鳥橋付近にある貨物線。付近には歩道の上にも入り組んだパイプが通り、工場マニアにはたまらない空間。

東海地方

■静岡・富士市

海岸沿いにある富士山ドラゴンタワーからの眺め。富士山と工場夜景が同時に楽しめる。

■三重・四日市市

鈴鹿川の河口付近。長時間露光中に手前に1台の車が通り、赤い軌跡がいいアクセントになった。

■三重・四日市市

四日市港ポートビル展望展示室うみてらす14。90mの高さから、四日市のコンビナート群を見下ろす。名古屋のビル群も見える。

中国地方

■岡山・倉敷市

亀島山花と緑の丘公園からの眺め。駐車場から10分ほど階段や坂を登る。カラフルな光が夜に馴染むのがいい。

■岡山・倉敷市

水島コンビナートが一望できる展望台。道路脇に展望台があり、車から降りてすぐに絶景を楽しめる。

■広島・福山市

龍王神社展望台から見える、3km先の工場。街の奥にそびえる工場群が、帝国都市のように見えてかっこいい。

■山口・周南市

晴海親水公園からの眺め。公園に立つヤシの木の奥に、向こうにある工場群を入れて撮るのがおすすめ。

（了）