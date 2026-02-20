ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。

極度の重圧がかかる最終滑走で、17歳の中井が懸命に舞った。「最後の最後まで楽しむ気持ちで挑めたらいい」。瑞々しい感情を夢のリンクにぶつけた。

冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。続く3回転ループ-2回転トーループは決めたものの、ルッツ-トーループの連続3回転でトーループが2回転になる痛恨ミスが出た。演技を終えると首をかしげ、そして笑った。スコアが出てメダルが決まると大粒の涙を流し、金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）と抱き合った。

17日（日本時間18日）のSPでは冒頭にトリプルアクセルを決め、78.71点の自己ベストをマーク。笑顔全開で滑り切り、首位発進と絶好のスタートを切っていた。

17歳の中井は冬季の日本女子最年少金メダルには届かなかったが、日本フィギュア界では2022年北京の18歳・鍵山優真を抜いて最年少メダリストとなった。



（THE ANSWER編集部）