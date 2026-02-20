ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子1000メートルで金、500メートルで銀メダルを獲得したユッタ・レールダム（オランダ）が日本時間20日、自身のインスタグラムを更新。“黒い涙”の写真とともに、様々な思いをつづった。

レールダムは9日（日本時間10日）の女子1000メートルで、五輪新記録をマークして金メダル。涙を流し、メイクが崩れるほどだった。

20日に更新したインスタグラムで掲載したのは、このレースでの写真とみられ、“黒い涙”が頬を伝っている。

レールダムは「私にとって、この写真は私の五輪を表す全てを捉えていた。この瞬間は、偉大なことを成し遂げるために自分らしさを失う必要はないということを証明している。あなたの外見が、人として、あるいはアスリートとしてのあなたを定義するのではないということを。懸命に努力し、決意を持ち続ければ、全てが一つに結実するということを」とつづった。

さらに「皮肉よね。だって私のウィングアイラインとメイクは、キャリアを通じてずっと批判の対象になってきたものだから。それは私に自信を与え、女性らしさと力強さを感じさせてくれるばかりだったというのに」とし、「私が感じてきたプレッシャー、多くのことに関して受けてきた批判、そして長年積み重ねてきた懸命な努力の全てが、この瞬間に一つになった」などと続けた。

この涙の写真は大きな反響を呼んでいた。美貌でも注目を集めるレールダムはインスタグラムのフォロワーが640万人を超える超人気アスリート。プライベートではお騒がせユーチューバーとして名を上げ、プロボクサーとしても活動するジェイク・ポールと交際中で、会場の客席から見守る様子が国際中継で映っていた。



