今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫ちゃんたちがお風呂のお湯を眺めていたときの様子。どうもお湯が出る音が気になったようですが、その時の光景が微笑ましいとSNSで話題に。投稿はXにて、58.7万回以上表示。4.7万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：お湯の出る音が気になる『2匹の猫』→浴槽のフタの上で…思わず笑顔になる光景】

お風呂のお湯が気になる…

今回、Xに投稿したのは「コムギと卍丸(まんじまる)とのりまきとおむすびとおはぎ」さん。登場したのは、猫のおむすびちゃんと、おはぎちゃんです。

投稿には、浴槽のフタの上に座っているふたりの姿が。なにやら、ジィーっとお風呂の中をガン見していたようです。投稿主さんによると、どうやらふたりはお湯の出てくる音が気になって仕方なかった模様。

ちなみに、ふたりはやや前のめりな体勢でお風呂の中を凝視していましたが、今回は落ちずに済んだそうです。おむすびちゃんとおはぎちゃん、お風呂の中をのぞくときは落ちないように気を付けてくださいね。

お風呂のお湯を監視していたふたりに癒されたＸ民が続出

お風呂のお湯が出る音が気になって仕方なかった、おむすびちゃんとおはぎちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「かわいいね」「落ちないでよｗ」「背中をつんってしたら驚いて二匹とも落ちそう」「風呂湯管理技士 猫種 一級」などの声が多く寄せられていました。みなさん、落ちないかハラハラした一方で、ふたりの可愛さに心癒されたようですね。

Xアカウント「コムギと卍丸(まんじまる)とのりまきとおむすびとおはぎ」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちが元気いっぱい暮らしている様子は見ていて微笑ましいです。

写真・動画提供：Xアカウント「コムギと卍丸(まんじまる)とのりまきとおむすびとおはぎ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。