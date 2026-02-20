【独自】起訴された東大カリスマ教授 ”おねだり”の原点…｢バンコク出張｣でのニンマリ写真を入手

「あんなべっぴんさんを抱けるとは」

〈タイで過剰にお礼を言ったのは、御大の攻めで女の子がビクビクしてくれたのが嬉しかったからで……〉

ＬＩＮＥのトーク履歴から、「御大」のご満悦ぶりが目に浮かぶようである--。

東京大学大学院医学系研究科の元教授・佐藤伸一容疑者（62）が１月24日、警視庁に収賄容疑で逮捕され、2月13日に起訴された。大麻成分の効能に関する共同研究で便宜を図る見返りに、研究相手の一般社団法人・日本化粧品協会から風俗店などで総額500万円近くの接待を受けた疑いだ。佐藤の部下だった吉崎歩・元特任准教授（46）も同容疑で書類送検された。

東大病院の皮膚科長を務めていた有名教授は、いかにして″性接待おねだりモンスター″へ変貌したのか。筆者は佐藤が初めて性接待を受けた「２泊３日のバンコク出張」の写真を入手した。

冒頭のメッセージは、「佐藤御大」が、バンコク出張から帰国した後、吉崎を通じて同協会の代表理事・引地功一氏（52）＝贈賄容疑で書類送検＝に感謝を伝えた際のものだ。出張は研究の一環として’24年3月上旬に実施され、佐藤と吉崎は同協会の研究パートナーのアテンドにより、大麻草畑などの視察に向かった。

その最初の晩だった。食事を終えた一行は、バンコク中心部の最高級クラブへ入った。案内されたのはビリヤード台やバーカウンターが備わっている巨大なＶＩＰルームだ。引地が当時を振り返る。

「モデルのような女の子たちがズラリと並び、指名して一緒に飲むんです。佐藤も吉崎も英語で楽しそうに会話していました。店には３時間ほどいたでしょうか」

クラブは、女性たちを宿泊先に連れ出せるシステムだった。それまで銀座のクラブなどで接待を重ねていたが、こと「買春」となれば立場的に難色を示すかもしれない。そう気遣った引地は「ここはお持ち帰りできるらしいのですが、いかがですか」と佐藤にやんわり尋ねた。すると佐藤は「是非!!」と即答したという。

「唾が飛んでくるような、ものすごい勢いで言ってきました。佐藤はモデルの菜々緒似の女性と、吉崎は筧美和子似の女性とそれぞれ交渉し、ＯＫをもらった。すると、途端に早く帰りたそうにそわそわし始めました」

そう語る引地は、宿泊先のホテルの部屋が佐藤と隣り合わせだった。真夜中に仕事をしていると、壁の向こうから女性の艶めかしい声が聞こえてきたという。

翌朝、引地のもとに近寄ってきた佐藤は満面の笑みで謝意を伝えてきた。

「あんなべっぴんさんを抱けるとは思いませんでした。楽しい夜でした」

出張２日目は、日本から女性の医師が参加したため夜の酒池肉林は見送られた。

「’23年2月から佐藤らに高級飲食店や銀座のクラブでの接待を強要されてきました。佐藤の権力を考えれば共同研究を潰されると思い、理不尽な要求にも従うしかなかった。銀座では鼻の下を伸ばしていたので、女好きはわかっていましたが、ここまでとは……」（引地）

何をするにも「風俗が最優先」

一夜にして火がついた佐藤の下半身は、自身の専門分野でもある″皮膚″の接触を伴わない銀座の店では物足りなくなってしまう。帰国後の最初の接待で、こう告げられた。

「クラブはあれだけ高いお金を払っても手も握れないしキスもできない」

以来、二次会の場所は銀座から吉原にある120分８万円の高級ソープランドへ変更された。佐藤のおねだりはさらにエスカレートする。引地が呆れたように語る。

「佐藤から、『会食をしてからの風俗だと″勃ち″が悪いから、予定を逆にしてくれ』と言われ、以降、吉原に行ってから会食をするようになりました。佐藤が使っていたＨＩＶ予防のサプリメントが奥さんに見つかって問い詰められてからは、『怪しまれないように吉原の時間を正午ぐらいに早めてくれ』と要求してきた」

極め付きは、風俗店に行く前に同協会関連会社のシャワー室の貸し出しを求められたことだ。佐藤は常連の泡姫に対して、清潔感をアピールしたいという謎のプライドが働いたようだ。その間は社員を立ち入り禁止にしたため、業務をストップせざるを得なかったという。

引地の堪忍袋の緒が切れたのは’24年夏の終わり。会食の席で佐藤から恫喝されたのがきっかけだった。引地は警察に被害届を出し、’25年5月、佐藤らに約4200万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。入手した訴状には、〈「明日にでも講座（共同研究）を閉めさすことができる」「社会的にも抹殺するぞ」などと暴言を吐かれ、講座を潰されたくなければ1500万円を持ってくるよう求められた〉などと豹変ぶりが記されている。

引地は最後にこう怒りを口にした。

「自分で払ってないくせに、権威を笠に要求ばかり言いやがってふざけんなと。おまけに研究も潰され、借金も増えて死活問題。思い出すだけで腹が立ちます」

権威と性欲に溺れた″カリスマ教授″の醜態に、弁解の余地はあるだろうか。（一部、敬称略）

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より

取材・文：水谷竹秀（ノンフィクションライター）