こういうの求めてた！【3COINS】シンプルなモノトーンが嬉しい「生活雑貨」って？

おしゃれで便利な生活雑貨やコスメなどがプチプラで買える【3COINS（スリーコインズ）】。今回は、FTN編集部が今イチオシしたい「生活雑貨」をピックアップ。自宅での普段使い以外に、旅行先などでも使えそうな、携帯用にもぴったりな雑貨をセレクトしました。スタイリッシュなモノトーンで男女問わず使えるはず。ぜひチェックしてみてください

個包装で清潔に持ち運べる！

食事後のオーラルケアに、あると便利なつまようじ。お出かけ先や旅行先でもしっかりケアできるように持ち歩くなら、ちょっとおしゃれなものがいい……。そんな人におすすめしたいのは、「個包装つまようじ 40本入り」です。ポリプロピレン製のつまようじは、つまようじ、歯間ブラシの2通りの使い方ができるタイプ。個包装 & 使い捨てなので、いつでも清潔に使うことができます。つまようじも専用のチャック付き袋もモノトーンなので、バッグに袋のまま入れておいてもおしゃれ見えしそう。\330（税込）で40本入りと、コスパもグッド。

持っていると便利なシューケアグッズ

ついつい後回しになりがちな靴のお手入れ。外出先で、靴の汚れに気が付いたという経験はありませんか。そんな時に活躍しそうな、「靴磨きシート10枚入り2個セット」。ウェットティッシュのようにパッケージに入ったシートで、靴の汚れをサッと拭き取ることができます。薄型 & ブラックのおしゃれなパッケージで携帯用にも申し分なしかも。起毛革等、一部使用不可な靴もあるようなので、公式サイトやお店でチェックしてみてください。価格は2個セットで\330（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Yuri.A