タレント・モデルの山崎あみ(29)が17日、自身のSNSを更新し、「認証テクニカルアナリスト（CMTA®）」の資格を取得したことを報告した。



【写真】認定証よりもぴったり衣装が気になっちゃう！

「認証テクニカルアナリスト」はNPO法人「日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）」が認定する、株式や為替のチャート分析・技術的分析の専門知識を証明する民間資格。山崎は1次試験に合格し「CMTA」の資格を取得した。



インスタグラムに認定証を手にした画像を掲載。「ここ数年、ほぼ毎日為替トレードに向き合ってきました 世の中では『危ない』というイメージを持たれることも多いのかなと思います。実際、私も最初の頃は資金を溶かしてしまいました」と苦い体験も告白した。



続けて「そんな中、利益をあげているトレーダーさんの考え方を知り、“テクニカル分析”の大切さを痛感し、今回この資格を取得しました。」と資格取得のきっかけも明かした。「もちろんリスクはありますし、性格的な向き不向きも大きい世界だと思います。」とした上で「ですが、一つの手法を過信せず、複数の視点を組み合わせて分析し、きちんとリスク管理をすれば利益を出すこともできる、人生の可能性を広げられるツールだと感じています。」と投資についての思いも吐露した。



「いつか機会があれば、トレードが好きすぎて全く色気のないお部屋になってしまった私の経験を生かして笑（二枚目の写真）、トレードの魅力をお伝えしていけたら嬉しいです」と伝えた。インスタに掲載した画像は、コンクリート打ちっ放しの壁にチャート表などが貼ってあるだけのものだった。



山崎は国立音楽大出身で、在学中には、情報番組「ズームイン!!サタデー」（日本テレビ系）にお天気キャスターとして出演していた。ラジオDJとしても活躍する一方、身長170センチ、ボリュームたっぷりの美ボディを生かして2024年には写真集「Cantabile」（ワニブックス）を発売。2月5日発売の「週刊ヤングジャンプ」、3月2日発売予定のグラビア雑誌「BLT MONSTER Round7」にも登場している。



（よろず～ニュース編集部）