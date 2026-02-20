「美男美女夫婦」「本当に素敵」エビちゃん46歳インスタにイケメン夫登場し反響
モデルの“エビちゃん”こと蛯原友里が19日にInstagramを更新し、夫で昨年活動再開したヒップホップユニットRIP SLYMEのメンバー、ILMARIとの2ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】本当に絵になる理想の夫婦！ 蛯原友里＆ILMARI夫妻の2ショット（5枚）
蛯原は、世界的ブランド・エルメスの「2026-27年秋冬メンズコレクション」を訪れたことを報告。今回のショーについて「37年にわたりエルメスのメンズコレクションを手がけた ヴェロニク氏の最後のコレクションを拝見することができ、 胸がいっぱいになるほどの感動を覚えました」と今回の特別なコレクションに感無量の様子。
「静かな強さと、積み重ねられてきた美学が溢れる世界観」「素晴らしくて、最高すぎて、この場にいられたことが何より幸せでした」と満喫したようだ。そんな蛯原は投稿で、2009年に結婚したILMARIと駆けつけたようで、仲睦まじい2人が2ショットで写っている。
コメント欄には「かっこよすぎる夫婦」「エビちゃんとILMARIさん仲良さな夫婦」「旦那さんと一緒に行けて良かったですね」「本当に、すてき」「最強美男美女夫婦です！」「お二人とも歳を重ねて、より素敵になってるっていう素晴らしさ」といった称賛が多数寄せられている。
■蛯原友里（えびはら ゆり）
1979年10月3日生まれ。宮崎県出身。「ゼスプリゴールドキウイ ゼスプリンセス2003 イメージガールオーディション」でグランプリを受賞し、坂口憲二とCMで共演し注目を集める。2006年にはドラマ『ブスの瞳に恋してる』（フジテレビ系）に出演。2009年12月にRIP SLYMEのILMARIと結婚。2010年11月に第1子男児の出産を発表した。
引用：「蛯原友里」インスタグラム（＠yuri_ebihara）
