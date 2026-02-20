◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得。２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の１９歳を塗り替え、１７歳２９８日でのフィギュアスケート日本女子最年少メダリストとなった。男女通じても２２年北京五輪の鍵山優真で銀の１８歳２７８日を超え、日本フィギュア最年少メダル。坂本花織（シスメックス）が、１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダル。日本女子はフィギュアで初のダブル表彰台となった。アリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、合計２２６・７９点で金メダルに輝いた。

今季シニアデビュー、新進気鋭の１７歳・中井が快挙だ。ＳＰでは日本女子４人目となる五輪でのトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功させ、７８・７１点の自己ベスト。堂々の１位でフリーに進み、大一番では最終滑走を務めた。フリーでもトリプルアクセルを決めた。ＧＰシリーズのフランス大会で鮮烈デビューＶを飾り、ＧＰファイナルでは日本勢最上位となる２位。勢いのまま乗り込んだ五輪で日本女子最年少メダリストとなった。表彰台が決まると、涙を見せる場面もあった。

５歳の時に浅田真央さんのバンクーバー五輪時の映像を見て、憧れて始めたフィギュアスケート。小学３年時にサルコーから始めた３回転ジャンプは、小学５年までに５種をコンプリートした。浅田さんの“代名詞”トリプルアクセルは小学５年から練習し、小学６年の春、地元新潟での大会で初めて着氷させた。「ずっと憧れで、女子選手にとっては難しいジャンプ。跳べたのはすごく嬉しかったし、武器にしていきたいなと思った」。大技に磨きをかけ、五輪メダルにつなげた。

「失うものはない。楽しみたい」と、ハツラツとした初五輪を堂々と完走。３月には、シニアで初の世界選手権（チェコ・プラハ）を控える。日本女子のエースとして五輪３大会を戦った坂本花織（シスメックス）は、今季限りで現役を引退する。「日本も安泰ですね」と渡されたバトン。中井が五輪メダリストとして、日本フィギュア界をけん引する。

◆中井 亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市出身。１７歳。５歳からフィギュアスケート始め、千葉・南行徳中２年時の２２年全日本選手権で４位。２３年世界ジュニア選手権銅メダル、２４年ＧＰファイナルで銅メダル。シニア転向後の２５年、ＧＰシリーズフランス大会でＧＰデビューＶ。ＧＰファイナル２位、全日本選手権で４位。２１年に新潟市から千葉に拠点を移し「ＭＦアカデミー」で中庭健介コーチに師事。千葉・勇志国際高の通信制コースに通う。１５０センチ。