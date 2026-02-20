DAIGO、『探偵！ナイトスクープ』特命局長に 関西出身の妻・北川景子からは「MIJ」
きょう20日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：27〜 ※関西ローカル）では、タレントのDAIGOが今週の「特命局長」を務める。
【動画】まさかの俳優が登場…滑舌が悪い66歳新米俳優を調査
同局『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』のMCでもおなじみのDAIGO。スーツ姿にトレードマークである指ぬきグローブといういで立ちで現れると、黄色い歓声に迎えられたDAIGOをスタジオは黄色い歓声で迎える。
番組冒頭で口上を読み上げると、締めは「私が今週の特命局長、DAIGOで〜す！」とミュージシャンらしい軽快なノリでごあいさつ。『ナイトスクープ』については「正直、めっちゃ出たかったです。もちろん番組のことは知っていますし、日本が誇るご長寿番組はなかなかないですし。あと、このスタジオでいつも『DAIGOも台所』っていう料理番組を撮っていて。だからABCに来て、ポスターも何百回も見てますから出たかったんですよね」と意気込み。
さらに「妻（北川景子）が関西出身なんで、『探偵！ナイトスクープ』出るよって言ったら、こう言ってくれたんですよ。『MIJ』って」。田村裕探偵がDAI語の意味をたずねると、「メッチャ・いい・じゃん、って」。これに観覧席からも大きな拍手が起こる。
番組では、松井ケムリ探偵が調査した「滑舌が悪い66歳新米俳優」、桂二葉探偵の「喫茶店のマスターに恋する3歳児」、永見大吾探偵の「イヤホンの線はなぜ絡まる？」を届ける。
【動画】まさかの俳優が登場…滑舌が悪い66歳新米俳優を調査
同局『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする？〜』のMCでもおなじみのDAIGO。スーツ姿にトレードマークである指ぬきグローブといういで立ちで現れると、黄色い歓声に迎えられたDAIGOをスタジオは黄色い歓声で迎える。
番組冒頭で口上を読み上げると、締めは「私が今週の特命局長、DAIGOで〜す！」とミュージシャンらしい軽快なノリでごあいさつ。『ナイトスクープ』については「正直、めっちゃ出たかったです。もちろん番組のことは知っていますし、日本が誇るご長寿番組はなかなかないですし。あと、このスタジオでいつも『DAIGOも台所』っていう料理番組を撮っていて。だからABCに来て、ポスターも何百回も見てますから出たかったんですよね」と意気込み。
番組では、松井ケムリ探偵が調査した「滑舌が悪い66歳新米俳優」、桂二葉探偵の「喫茶店のマスターに恋する3歳児」、永見大吾探偵の「イヤホンの線はなぜ絡まる？」を届ける。