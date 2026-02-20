檀れい、“完璧すぎ”ルーティン公開「毎朝必ずお抹茶を点てて…」 久本雅美と優雅な旅へ
俳優の檀れいが、きょう20日放送の日本テレビ系昼の情報バラエティー『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55〜後1：55）に出演。久本雅美とロケをする。
【番組カット】楽しそう…！藍染めを体験する檀れい＆久本雅美
金曜レギュラー・久本が、大の仲良しである檀と、東京・日比谷で午前中から優雅に過ごす大人の癒やしプランを体験する。
3ヶ月に及ぶ舞台の共演で、すっかり仲良くなったという久本と檀。宝塚出身の檀れいは、長い舞台期間中は、楽屋でラジオ体操第一と第二を両方行い、体のコンディションを確認しているそう。毎朝必ずお抹茶を点ててから仕事に行くという、久本だからこそ知る完璧すぎるルーティンを公開する。
梅が見頃を迎える日比谷公園を訪れた2人は、園内にある1903年創業の老舗レストラン「日比谷松本楼」で限定メニュー、抹茶シロップをかける「あんみつ」を堪能。ほかにも、東京ミッドタウン日比谷にあるNY発の朝食が楽しめる名店や、傘を１本ずつカスタマイズできる専門店、藍染め体験ができるショップで自分だけのチュニック作成に挑戦するなど、大人の過ごし方プランを満喫する。
