偽造の身分証明カードを使って米軍施設に侵入したとして、神奈川県警は１９日、東京都港区の会社員の男（４５）を日米地位協定の実施に伴う刑事特別法違反の疑いで逮捕した。

発表によると、男は昨年１０月２３日、米軍人と偽った身分証明カードを使用し、米海軍横須賀基地に不法に侵入した疑い。調べに対し、「やってはいけないと分かっていた。米軍にあこがれがあった」などと容疑を認めているという。

県警によると、男は大手総合商社の社員で、２０２３年頃からイラクに駐在している。一時帰国していた昨年１０月２３日、横須賀基地内で借りたレンタカーを東京都内で使用していた際、駐車違反の取り締まりを受けた。県警が、男の身分証明カードを米軍基地に照会したところ、所属がないことが判明。男はこれまでも複数回、横須賀基地や厚木基地などで、レンタカーを借りたり、ホテルに泊まったりしたことがあったという。

県警は、基地への侵入目的に加え、偽造の身分証明カードの入手先などについてさらに調べを進める。

今回適用された刑事特別法は、日米地位協定に基づき、正当な理由なく米軍管理の基地や施設へ侵入することなどを禁じている。