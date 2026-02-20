◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、初出場の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で高いレベルの演技を披露した。フリーは140.45点をマークして合計219.16点で銅メダルを獲得した。中井は17歳298日でのメダル獲得で、2010年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した浅田真央の19歳153日の日本女子フィギュアスケート最年少記録を更新した。

冒頭に3回転アクセルに成功。その後、コンビネーションジャンプで回転が開くミスがあったものの、SP首位の重圧を感じさせないレベルの高い演技を披露した。

演技後、氷上で右手人差し指を口元に当てて、首をかしげたキュートなポーズも披露。観客の歓声に笑みを浮かべ、カメラに向かってはハートポーズも見せた。

得点が表示されると、中井は口元に手をあてて驚きの表情を見せた。さらに暫定首位の席に座っていた昨季世界選手権女王のアリサ・リュウと抱き合い喜んだ。その後、満開の笑顔だった表情から頬には涙が伝った。

SPは自己ベストを0.71点更新する78.71点。世界歴代9位の高得点で、鮮烈な五輪デビューを飾った。また五輪での3回転アクセル成功者は伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉以来、日本勢では4人目で17歳は最年少となった。

昨年12月のグランプリ（GP）ファイナルでは初出場で銀メダル。シニアデビューの17歳ながらもメダル候補として注目を集めていた。