「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

アリサ・リュウ（米国）はフリーでノーミスの圧巻演技を披露。逆転で金メダルを獲得した。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。

ショートプログラム（ＳＰ）では３位だったが、フリーで１５０・２０の高得点。トータル２２６・７９となり、この時点で千葉百音（日本）を逆転してメダルを確定させた。この後に滑った坂本花織、中井亜美が滑り終えると、文句なしの金メダルが決まった。

フリーでは金色のド派手な衣装で登場。冒頭の３回転フリップ、続く３回転ルッツ×３回転トーループも着氷して勢いに乗った。会場から手拍子が巻き起こる中、３回転ルッツから３連続のコンビネーションジャンプも成功。演技終、歓喜の雄たけびをあげた。会場のボルテージも最高潮となり、男子のイリア・マリニン（米国）も立ち上がって拍手を送った。

６位に終わった前回北京五輪後に一度、現役を引退した。昨季復帰すると、世界選手権優勝やグランプリファイナルを制覇。今大会も優勝候補のひとりに挙がっていたが、大舞台でも伸び伸びと実力を発揮した。