『宇宙戦艦ヤマト』最新作、禍々しい黒いヤマトが描き下ろし 『ヤマトよ永遠に』第六章ティザービジュアル公開
アニメーション映画『ヤマトよ永遠にREBEL3199』の「第五章白熱の銀河大戦」がきょう20日公開された。あわせて6月26日公開の次回作「第六章碧い迷宮」のティザービジュアルが解禁された。
【画像】赤く光る黒いヤマト！「第六章碧い迷宮」ムビチケビジュアル
本作は、1980年に公開された劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章（全26話）にて順次全国劇場上映されている。
解禁されたティザービジュアルは、本作のイメージドローイングを担当している麻宮騎亜氏が描き下ろし。禍々しい黒いヤマトが描かれている。
「第六章」の第1弾特典付きムビチケカードが、きょう20日より劇場販売される。特典はこのティザービジュアルを使用したポスター（B2サイズ）となる。
【画像】赤く光る黒いヤマト！「第六章碧い迷宮」ムビチケビジュアル
本作は、1980年に公開された劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章（全26話）にて順次全国劇場上映されている。
解禁されたティザービジュアルは、本作のイメージドローイングを担当している麻宮騎亜氏が描き下ろし。禍々しい黒いヤマトが描かれている。
「第六章」の第1弾特典付きムビチケカードが、きょう20日より劇場販売される。特典はこのティザービジュアルを使用したポスター（B2サイズ）となる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優