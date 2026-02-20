アニメーション映画『ヤマトよ永遠にREBEL3199』「第六章碧い迷宮」ティザービジュアル（C）西崎義展／宇宙戦艦ヤマト3199製作委員会

　アニメーション映画『ヤマトよ永遠にREBEL3199』の「第五章白熱の銀河大戦」がきょう20日公開された。あわせて6月26日公開の次回作「第六章碧い迷宮」のティザービジュアルが解禁された。

【画像】赤く光る黒いヤマト！「第六章碧い迷宮」ムビチケビジュアル

　本作は、1980年に公開された劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章（全26話）にて順次全国劇場上映されている。

　解禁されたティザービジュアルは、本作のイメージドローイングを担当している麻宮騎亜氏が描き下ろし。禍々しい黒いヤマトが描かれている。

　「第六章」の第1弾特典付きムビチケカードが、きょう20日より劇場販売される。特典はこのティザービジュアルを使用したポスター（B2サイズ）となる。