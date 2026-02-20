シャンプーを嫌がっていたワンコですが、お風呂場に強制連行した瞬間に抵抗を諦めたようで…？シャンプー中のお利口さんな様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で20万3000回再生を突破。「めっちゃ良い子」「諦めの早さｗ」といった声が寄せられています。

シャンプーが嫌で隠れるワンコ

YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」に投稿されたのは、柴犬の「スティーブ」くんのシャンプーをした時の様子です。この日、お父さんが「おいで」と声を掛けると、スティーブくんは「シャンプーする気だ！」と察してコタツの中に隠れてしまったそう。

お母さんが「頑張ったらガムあげるから」とオヤツで釣ろうとしても、コタツから出てきてくれないスティーブくん。よほどシャンプーが嫌なのでしょう…。仕方がないのでお父さんが抱っこして、お風呂場へ強制連行！スティーブくんは「もはやこれまで…」と観念したようで、全く抵抗せずに大人しくしていたそうです。

諦めて全てを受け入れる姿が可愛い

お風呂場についたら、まずはシャワーで全身を濡らします。もう逃げられないことを理解しているスティーブくんは全てを受け入れ、じっとお座りしてシャワーを浴びていたそう。まるで悟りを開いたかのような表情が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

頭から思い切りシャワーをかけられて「うわ～」と身悶えする場面もあったものの、頑張って耐えてくれていたとか。

そしていよいよシャンプーを開始。するとスティーブくんは嫌がるどころか、気持ち良さそうにうっとり…！どうやらスティーブくんは根っからのシャンプー嫌いではなく、始まってしまえば満更でもなくなるタイプのようです。

最後までお利口さん！

スティーブくんはしっかり全身を洗ってシャンプーを流し終えるまでの間も、体をタオルで拭いたりドライヤーで乾かしたりする間も、ずっとお利口さんにしていたといいます。体が綺麗になってサッパリしたうえにご褒美のおやつももらえたので、きっと最後には「頑張ってよかった」と満足してくれたことでしょう！

この投稿には「可愛すぎる」「大人しくしてるの本当に偉い」「よく頑張った！」「ただただ癒される…」「お風呂は入ったら気持ちいいけど入るまでがダルいよね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」には、スティーブくん＆コーギーの「ハル」ちゃん＆猫の「ディス子」さんの愉快なアテレコ動画が投稿されています。笑顔と癒しをもらいたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬スティーブch【コーギーと猫を添えて】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。