17日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでトルコのガラタサライと対戦したユヴェントスは、敵地で2-5で敗れた。



まだ2ndレグが残っているとはいえ、3点差は非常に厳しい。ホームでの2ndレグでは攻撃的に出るしかないが、今季のユヴェントスには大きな問題がある。それが『センターフォワード問題』だ。



伊『Calciomercato』はガラタサライ戦の1stレグ終了後、「ユヴェントスのセンターフォワード補強戦略は失敗に終わった」と主張していた。





このガラタサライ戦の前にはFWジョナサン・デイビッドが負傷で離脱し、ドゥシャン・ヴラホビッチも12月から外転筋の損傷で離脱が続いている。まだロイス・オペンダが控えていたが、指揮官ルチアーノ・スパレッティはガラタサライ戦で中盤のウェストン・マッケニーの0トップ起用を決断。本職のFWが不在の中、オペンダがベンチスタートとなっていた。これはオペンダが信用されていない証拠であり、昨夏のユヴェントスFW補強戦略の失敗を象徴するゲームになったと言えるか。ヴラホビッチも今季序盤は良いスタートを切ったが、怪我で長期離脱する不運に見舞われた。またクラブとの契約が今季限りまでとなっていて、今季終了後にフリーで手放すシナリオもあり得る。もう少し早く売却すべきだったとの声もあり、ユヴェントスのFW補強戦略は失敗に終わったと言えるか。スパレッティとしては今季のチームNo.1プレイヤー候補であるマッケニーの爆発力に賭けたのかもしれないが、マッケニーは中盤からの攻撃参加に強みがある選手だ。0トップ起用はハードルが高く、ガラタサライ戦ではプランが上手くいかなかった。今のFW陣で3点差をひっくり返すのは難しいようにも思えるが、ホームで奇跡を起こせるか。