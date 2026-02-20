「これが日本代表フォルティウスなんだ」ロコ吉田知那美も感慨　競り合い制しての白星締めに「全員がMVP」【冬季五輪】

フォルティウスの白星締めに感慨深げだった吉田知那美(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが現地時間2月19日に行われ、すでに敗退が決まっていた日本代表のフォルティウスは、中国に9-6で競り勝った。通算2勝7敗の8位で大会を終えた。

最後に意地を見せた。第3エンドにスキップ吉村紗也香がラストショットでダブルテークアウトに成功し、2点を奪取。第4エンドにも2点をスチールして、主導権を握ったかと思えたが、続く第5エンドに3失点。その後は、点を取り合い、1点リードの最終10エンドは不利な先行ながら、スチールして試合を決めた。

息詰まる展開を制し、生中継した『TBS』のスタジオ解説を務めたロコ・ソラーレの吉田知那美にも笑顔が広がった。「本当にいい試合でした。選手たちが、試合始まる前に『これは私たちの決勝戦だ』と言っていた通り、そう思い込んでしまうくらいに、すごく良い試合でした」と感慨深げに振り返った。

「これがフォルティウスだぞと。これが日本代表フォルティウスなんだと。強さを全部、この試合にぶつけてきた。一人、二人ではなく、全員がMVPの試合でした」