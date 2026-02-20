»³ËÜÈþ·î¡¡¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎºÛÈ½´±Ìò¡Ö»Ò°é¤Æ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È¡×Âè£±»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ
»³ËÜÈþ·î¡Ê34¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖLemino¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡¢¥É¥é¥Þ¡Öºá¤ÈÎø¡×¡Ê26Ç¯½©ÇÛ¿®Í½Äê¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£É×¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ê37¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë23Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè1»Ò¤Î»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¾å¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎºÛÈ½´±Ìò¤Ç¡Ö»Ò°é¤Æ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤ÈÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡Ö»ä¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç»£±Æ´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±Ä©¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë»³ÅÄ¹§Ç·¡Ê42¡ËÆü¸þºä46üâ¶¶Ì¤ÍèÆú¡Ê22¡ËÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡Ê19¡ËÂçÌî°¦¼Â¡Ê18¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£