◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】２０２２年北京五輪銅メダリストでショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）の２大会連続の個人メダルが確定した。団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で、鍵山優真と並ぶ日本人最多４個目のメダルを手にした。

３回目の五輪をフルパワーで駆け抜け、メダルで締めた。坂本は今大会、６日の団体ＳＰから計４度出場。シングルでは前例のない挑戦だったが、団体ではＳＰ、フリーともに１位を獲得して日本の２大会連続銀メダル獲得に貢献した。自身の競技日を問わず、積極的に応援席に足を運んで声もからした。ペアで日本初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が「かおちゃんがいなかったら、チーム・ジャパンは成り立たない」と言うほど。チームの絆は、北京五輪の計４個を超えるメダル数で実を結んだ。

昨年６月、突如今季限りでの現役引退を表明。「中途半端に２年、３年とやるより、いい区切り。次（３０年五輪）を目指すとしたら２９歳なので、不可能」と引き際を決めた。ミラノ五輪に向け「団体、個人で銀メダル以上」を掲げてトレーニング。シスメックスの新専用リンクが同月にオープンし、練習時間はそれまでの２〜３倍に。中野園子コーチと二人三脚で、ラストシーズンの歩みを進めてきた。

「これが自分、という滑りを見せたい」と挑んだ最後のオリンピック。小学生の頃、鈴木明子さんに憧れ思いを込めた「愛の讃歌」で舞った。１７歳で初めて出場したのが１８年平昌五輪。２５歳となり、８年前の自身とおなじ１７歳でデビューした中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、そして２０歳の千葉百音（木下グループ）に背中を見せた。日本女子のエースが、有終の美を飾った。

◆坂本 花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２５歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。１８年四大陸選手権優勝。全日本選手権は２５年に５連覇。世界選手権は２２〜２４年に３連覇。２６年ミラノ・コルティナ五輪は日本女子で史上初めて３大会連続五輪出場。１５９センチ。