Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、推し活ライフについて語った。

芸能人やアニメキャラクターなど自分の「推し」を応援する「推し活」を後押しする同カード。20日から全国放送されるCMでは、CMキャラクターに就任した佐久間が“好き”を楽しむ姿が描かれる。

フリマアプリ「メルカリ」で得た売上金を支払いに活用できる同カードは、その特性から「循環型推し活」を提案している。Snow Manの中では、プレゼントを贈り合う“循環”が定番化。「渡辺（渡辺翔太）が着ていない服やアクセサリーを阿部ちゃん（阿部亮平）にあげたり。僕の場合は『似合いそうだなって思ったら』って思ったらメンバーに買ったりして、ラウールにサングラスをあげたことがあります」と回想。「みんなで愛を循環しているなと思います」とグループ円満の秘訣（ひけつ）を語った。

自身はアニメオタクを公言しており「推し活って生活費なんですよ」と力説。「おなかがすいたらご飯を買うのと一緒」と衣食住レベルの“必要経費”だと断言。最近の推し活における購入品は、好きなアニメのフィギュア。「かわいくてしょうがないです。（ペットの）猫ちゃんたちも、新しい嫁（新入りのフィギュア）にあいさつに来るんです」と、“好き”を語る声は弾みっぱなしだった。