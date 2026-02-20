「養子であることは、私にとって特別なことではなかった」。特別養子縁組で育てられた志村歩さん。育ての親の深い愛に包まれ、周囲が抱く「養子＝かわいそう」というイメージとは無縁の生活を送ってきました。しかし、思春期に生みの親と手紙のやりとりをした際に、強い憤りを感じたことがあったそう。ルーツに深く触れることが救いではなく、今の幸せを脅かす「リスク」にもなり得る──。当事者が抱く切実な葛藤に迫ります。

物心つく前から養子だと知らされていた

── 特別養子縁組制度を利用し、養子になった当事者として、現在は児童相談所や乳児院などで講演を続ける志村歩さん。養子の当事者が実名で経験談を語るのはあまり多くないと聞きましたが、ご自身が養子であると知ったのはいつごろですか？

志村さん：育ての両親は30代前半で、生後8か月ころの私を家族として迎え入れてくれました。1歳になるころからは、養子であることも告げていたそうです。生みの親が特別養子縁組制度を利用した理由は経済的事情や若さだと伝え聞いていますが、本当のところはわかりません。

養親・里親が、子どもに対して、生んでくれた人がほかにいること、生んでくれた人にはいろいろな事情があって育てることができなかったこと、育ての親は子どもを育てることを心から望んで家族に迎えたという真実を伝えることを「真実告知」といいます。ここ10年で、出自を知る権利を尊重する機運が高まり、真実告知への意識が高まり、早い段階で容姿や里子であることを知らせることが主流になりつつあるようです。真実告知が行われる年齢は人それぞれですが、当時の私のケースはかなり早いほうだったと聞いています。

── 特別養子縁組は生みの親との法的な親子関係を解消し、養親と実の子と同じ親子関係を結びます。ご自身が養子だということについて、どのように感じていましたか？

志村さん：今に至るまで自分が養子だという事実は、血液型と同じように単なる「情報」という感覚です。幼稚園のころは、母親という存在が自分にふたりもいるなんてと素晴らしいと感じていました。育ての両親が私を一生懸命育ててくれたので、母親は温かい存在と認識していたんです。

そのため、「僕にはママがふたりいる」と、周囲にも素直に自慢していたんですよ。でも、幼稚園の年長のとき、あるお母さんが怖い顔をして「歩ちゃん、そういうことは誰かれかまわず言うものではないのよ」と、教えてくれました。おそらく、私のことを考えての言葉だと思うのですが、私は世の中が養子に抱くイメージは知りませんでしたし、自分が養子であることを隠す必要も特に感じなかったので、周囲にはそれまでどおり伝えました。

── その方は、親切心でアドバイスしてくれたのでしょうね。

志村さん：特別養子縁組制度を利用した事実を、どうとらえるかですよね。「かわいそう」「命をつなげてよかった」など、さまざまな見方がありますが、当時、私は育ての親に育ててもらえて幸せだと思っていたので、「まわりに言っちゃダメ」と言われて不思議に感じました。

小学校でも変わらず周囲に事実を話しましたが、2歳年下の養子である妹が入学してきた時点で方針を変えました。自分が養子なのはいいとして、本人が知らないところで妹を巻き込むのはよくないと考え、「妹は実子だ」とみんなに言ったんです。同級生からは、「お前だけかわいそう」「もらわれた子なんだ」「拾われたんだね」という反応が返ってきました。

多感な時期に生みの親と手紙のやりとりで

── 兄として配慮した様子が伝わってきます。その後、成長してから出自について考える機会はありましたか？

志村さん：中3から高1くらいにかけて、私をとりもってくれた特別養子縁組のあっせん団体から、「生みの親に手紙を書いてはどう？」と打診を受けました。私はどちらでもよかったのですが、同時期に特別養子縁組をした他の家庭の子どもたちが手紙を書くというので、書きました。それまで、一度くらい会ってひと言文句を言ってやりたい気持ちはありましたが、それを前面に出して手紙を書いたわけではありません。

思い返せば、他愛もないことを書いたような気がします。野球を習っていないのに、「ホームラン王になりたい」「プロ野球チームの巨人が好き」と書いたり、育ての両親への感謝を綴ったりした記憶があります。

その後、生みの母からの返事が来て、（離れ離れになった後に生まれた）弟がいることがわかり、「私は幸せに暮らしています」と書いてあったので、ものすごく憤りを感じました。私を育てられなかったのに、弟がいるってどういうことだ？ちょうど思春期にもさしかかっていて、この場では言えないくらいの言葉が口から出てきて。怒りが収まりませんでした。

── それはショックですね。

志村さん：私個人の意見ですが、（養子として育てられた場合）多感な時期に生みの親に向けて手紙を書かせるのはやめたほうがいいのでは、と思います。養子当事者にとっても精神的な負担があり、生みの親からポジティブな内容の返事が返ってくるとは限らないため、心が乱されるリスクがあります。私が知る限りでも、良し悪しは別として、精神的に落ち込んで自傷行為に及んだり、社会とのつながりを絶ってしまったりする人がいます。

生みの親にアクセスすることには、さまざまな可能性があるということを真に理解して行動しないと、大変なことになるんじゃないかという思いがあります。

ただ、生みの親についてどう感じるかは、本当に人によって異なります。たとえば、生みの親との再会について、「会いたい」「会ってもいい」「会わなくてもいい」「会いたくない」、これらはすべて違う感覚ですし、正解はありません。ようやく気持ちの整理がついて会おうとしたら、生みの親がすでに亡くなっていたという人もいます。私は一度も会ったことはありませんが、年1回、定期的に生みの親に会う人もいますよ。

このほか、親側の事情により生みの母親とは会えなかった人が、生みの父親には会えたというケースもあります。出産自体が生みの母親の心の傷になると、子どもと会うのが苦痛になる生みの母親もいるそうです。いっぽう、生みの父親は、出産を経験した母親とは立場が違うので距離感を持って、子どもと会うことができたそうです。

また、女性の養子の当事者の場合、成長してから生みの親の出産がどんなふうだったか、乳がんなどの遺伝リスクを知りたいという方もいます。生みの親との関係はそれぞれ違いますし、どんな人生を歩むかは自由ですが、「親に捨てられた」とネガティブにとらえて、自己肯定感を下げ、可能性を閉ざすのはもったいないと感じます。

生まれ変わっても育ての親の子になりたい

── つらい経験になってしまった生みの母親からの手紙。その後、生みの母親と会うことはあったのですか？

志村さん：一度も会ったことはありません。でも、育ての父は、私を生みの母に会わせたいとずっと考えていて、今年のお正月にも「会ってみたら？」と言われました。育ての父は、8か月で僕を特別養子縁組として受け入れたとき、生みの母から「お願いします」と手渡しで僕を託されたので、思い入れがあるようです。育ての母は、会っても会わなくてもどちらでもいいという感じです。

── お父さんは律儀な方ですね。ところでお正月と言えば、親戚と会う機会もあるかもしれませんが、親戚の皆さんは志村さんたちが養子であることをどのようにとらえているのでしょうか？

志村さん：親戚一同も、私たち兄妹も、養子であることをまったく気にしていません。むしろ、私たちが自分たちだけ育ての親の一族の誰とも血がつながっていないことを、自虐ネタにして笑ってるくらいです。まわりは苦笑いですけど（笑）。日常生活で、自分が養子だと意識することはなく、困ったことも思い浮かびません。もし、家庭内に両親と血のつながったきょうだいがいたら違いを感じたかもしれませんが、わが家は兄妹ともに養子だったので違いは感じませんでした。

しいて挙げるなら、学校の三者面談時に、親が先生に「養子です」と伝えるのを聞いて、「こういう場でわざわざ伝えることなんだ」と、感じた程度です。あとは、養子仲間とのYouTube番組「Origin44チャンネル」の企画で戸籍謄本をとりにいくと、実際に「養子」と書いてありました。でも、そのくらいです。養子だということは、当事者の私にとっては特別なことではないんです。

── 物心つく前から養子だと言い聞かせて育てたなど、育ての親の努力や子育ての姿勢がすばらしいのだと思います。

志村さん：たしかに、育ての親は、僕から見ても素晴らしい両親だと感じますし、生まれ変わっても彼らの子どもになりたいですね。

取材・文：岡本聡子 写真：志村歩