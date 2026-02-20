「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

個人の中立選手として出場するロシア出身のアデリア・ペトロシャン（１８）はフリーで１４１・６４。トータル２１４・５３となった。

冒頭のジャンプで尻もちをつく転倒。後半、３回転フリップ×３回転トーループを決めるなど、巻き返しを見せた。

ショートプログラム（ＳＰ）ではミスのない演技で自己ベストとなる７２・８９点をマーク。５位につけ、メダルを射程圏に捉えていた。

演技後は「自分のスケートにはとても満足してます。最初はスケートではなく自分の精神的な状態が心配でしたけど、これは私の人生で最も重要なスタートだった」と充実した表情。フリーではトリプルアクセルや４回転を入れるかについては「秘密にしておきたい」と煙に巻いていた。

ロシア選手は２２年のウクライナ侵攻以降、国際大会から除外されていたが、今回の五輪を前にＩＯＣは軍や機関との関連がなく、侵攻を積極的に支持していないことを条件に中立選手としての出場を認めた。ペトロシャンはロシア選手権３連覇中で、昨年９月の五輪最終予選で優勝し、今大会出場を決めていた。