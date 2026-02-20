休日はあるのになんとなく疲れがとれず、悩んでいる人はいませんか？ 精神科医Tomy先生は「休み上手になれば人生がラクになる」と語り、心身を回復させる休み方をマスターすることを勧めています。今回は、精神科医Tomy先生の著書『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』から一部を抜粋し、先生自身が実践している休み方のヒントをご紹介します。

【書影】Tomy先生の心と体がほぐれる休み方指南。精神科医Tomy『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』

なぜ月曜の朝はこんなに重苦しいのか

月曜日の朝、確かに重苦しくなりがちですよね。でも、それって当たり前なんです。ストレスの原因は、「ギャップ」がつくるんです。言い方を変えると「波」の大小のことです。同じ仕事量でも、勉強量でも波が大きいほうがストレスがはるかに大きくなる。たとえば毎日少しずつ進めていくのに比べて、一夜漬けするほうがストレスが大きい。そういうことです。

このギャップの観点から考えると、月曜日の朝というのは最悪です。今まで土日でのんびりしていた状態から、一気に平日の勤務へとスイッチが切り替わる。しかも、切り替わった先が月曜日なのです。これから先5日間も連勤が始まる日なのです。重苦しいに決まっていますよね。

もし理想を言うのなら、休みから少しずつ忙しい日に変化させられたほうがいい。たとえば金曜日。金曜日は翌日に土日が控えていますから、一日だけ頑張ればいい。だから、気持ちも重苦しくはない。でも、残念ながら土日の次は金曜日ではなく月曜日なんです。

また、月曜日というのはただの5連勤の初日ではありません。月曜日というのはたいてい新しい仕事が始まったり、新しい制度が始まったりしやすい。新人が来たり、自分が新しい部署に配属されたりするのはたいてい月曜日です。環境の変化はそれだけで大きなストレス源になります。こういったことも重なると、どんどんストレスが付加されていって、さらに重苦しい月曜日になります。

また、月曜日というのは、仕事量も多くなりがちです。たいていの仕事は「今週中にこれをやりましょう」という形で発生します。そうすると、どれぐらい進めたほうがいいのかわからない。

金曜日なら、ある程度仕事が進んで先が見えています。もしかすると思ったよりも順調に進んで、やることがあまりないラッキーなときもあるかもしれない。しかし、月曜日は膨大なやることが溜まった状態で存在しています。この先の読めなさも重苦しさの原因です。

この重苦しさを軽減するには、一体どうしたらいいのでしょうか。簡単にいえば、この「ギャップ」をなるべく減らせばよいのです。その具体的な方法について考えていくことにしましょう。

自分の「しんどさ」を分解してみる

月曜日の朝の「重苦しさ」。ひたすら「つらい」と思っているだけでは、解決できるものもできなくなります。モヤモヤの解像度を上げることで、対処法が見えることもあるからです。ではどうすれば、解像度を上げられるのでしょうか。一番わかりやすいのは、「5W1H」で分解してみる方法です。

5W1Hとは？

ご存じかと思いますが、5W1Hは、英語の疑問詞「When」「Where」「Who」「What」「Why」「How」の頭文字をとったものです。物事を整理し、明確にするためには、この5W1Hを用いると漏れなく分析しやすくなります。具体的には、以下のような質問を通じて状況を分析します。

When（いつ） いつ重苦しさを感じるのか？

Where（どこで） どの場所でその感情が湧くのか？

Who（誰が） 誰が関わっているのか？（自分自身や他の人物）

What（何を） なんの状況や出来事に関して重苦しいのか？

Why（なぜ） なぜその感情が生じるのか？

How（どのように） どのような形でその重苦しさを感じるのか？

5W1Hの適用例

これらの質問に答えることで、漠然とした感情が具体的な状況として浮かび上がり、解決の糸口が見えてきます。例を挙げてみましょう。Aさんは、月曜日の朝一、朝礼の前が一番気持ちが重くなります。そこで5W1Hを適用して、もっと詳しくどんな状況のときに気持ちが重いのか考えてみました。

When（いつ） 月曜日の朝、具体的には朝礼の前の時間

Where（どこで） 職場に到着したとき

Who（誰が） 自分自身が重苦しさを感じ、上司が関与

What（何を） 上司から先週の業務についてダメ出しされる状況

Why（なぜ） 上司がダメ出しばかりで褒めてくれないため、気分が沈む

How（どのように） 上司に声をかけられると黙り込んでしまい、胸がドキドキする



このように分析すると、「月曜日の朝礼時に職場で上司からダメ出しされること」が重苦しさの主な原因であることが明確になります。そうすると、

・上司のダメ出しは毎週のルーティンだと割り切り、気にしないようにする

・ダメ出しを聞き流し、必要以上に感情を揺さぶられないようにする

・上司に「改善点を具体的に教えていただけると助かります」と提案し、建設的なフィードバックを求める

こんな解決策が出てきます。漠然としたネガティブな気持ちに「輪郭」ができ、なんとかできる気分にもなってきます。とりあえず、自分の気持ちを分析してみることが解決の糸口になるのです。

週初めの重い気分を緩和するアイデア

週初めの朝、重い気分でオフィスに向かうのは誰しも経験があるはず。これまで書いてきたように、この主な原因は、長かった休暇から一気に仕事モードへ切り替えるギャップです。緩和するためのポイントは、週初めはあえて休みと仕事の境目をぼやかして、心の負担を軽くすること。実践しやすいアイデアをいくつかピックアップしてみましょう。

（1）月曜日は「軽めスタート」

仕事が溜まりがちな月曜日こそ、あえてペースを抑えるのがコツ。会議やタスクを詰め込みすぎると、夕方にはクタクタになって「まだ仕事か……」とため息が出るもの。可能な限り、早めに切り上げて火曜日以降に回すようにしましょう。

これは、学校の夏休み明けを思い出せばわかりやすいはず。始業式の日は授業を入れず、半日で終わったりするあの仕組みです。大人だって同じ。週初めは「アイドリング期間」と位置づけ、徐々にエンジンを温めていくのが理想です。こうすると、火曜日からのモチベーションも自然と上がります。

（2）週の前半を軽く、後半にピークをシフト

多くの人が月曜日にフルスロットルで飛ばし、金曜日には息切れするパターンに陥りがち。でも、これを逆手に取るのもアリです。週の前半（月・火）は軽めの業務に抑え、水曜日から徐々に仕事量を増やし、金曜日をピークに持ってくる。金曜日は翌日が休みなので、忙しくても心に余裕が生まれます。

（3）職場に「癒しのエッセンス」を

仕事そのものを楽しくするために、職場環境を工夫するのも効果的です。お気に入りのドリンクを準備したり、デスクを綺麗に片づけて花や可愛い小物を置いてみたり。視覚的にスッキリすれば、「さあ、やるぞ！」という前向きな気持ちが湧きます。出勤時に音楽を活用するのもいいですね。通勤途中に好きな曲を聴いて、心を高揚させる。様々な「癒し」の要素を付け足すのは意外と侮れない方法です。

これらのアイデアは、どれもすぐに取り入れられるものばかり。週初めのストレスは、大きな変化ではなく小さな工夫で意外と解消できます。まずは一つか二つから試してみて、自分に合ったルーティンを見つけてください。新しい週を、軽やかな気分で迎えましょう。

