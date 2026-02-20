40代から60代にかけて直面することになる、親の老いと死。しかし、京都で訪問診療や緩和ケアの医師をする岡山容子先生によると「『面倒をみるのは子どもとして当然』と横暴に言われた」「ずっと疎遠だったのに、介護が必要な状態になって急に連絡が来た」など、関係のよくない親の介護や看取りに悩む方もいらっしゃるそうです。そんな岡山先生も、かつて「毒親」だった母を在宅で看取った経験をもっています。そこで今回は、岡山先生の著書『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』から、一部を抜粋してお届けします。

親に対して優しい気持ちになれない

親子関係がよくない場合、親に対して優しくなどできないということは、まずまずあるものです。

優しくどころか、時には黒い気持ちで接することもあるかと思います。

「親に対して優しい気持ちになれない」

その思いは、これまでの歴史や理由があってのことだと思います。

あなたの「いつもどおり」を大切に

ただ、私はよく、関係のよい親御さんでもそうではない親御さんでも、看取りに際しては、「ご自身の『いつもどおり』を一番大切にして過ごしてください」とお伝えしています。

あなたの「いつもどおり」はそれぞれです。

親が大嫌いなら、大嫌いなままでいい。

親が苦手でなんとなく居心地悪いなら、居心地悪いままでいい。

あんまり付き合いたくないけど、そういうわけにもいかないと考えているなら、「付き合いたくないまま付き合う」のを続けても、それで大丈夫。

あなたなりの「いつもどおり」を大切にしてください。

このようにお伝えしています。

母の看取り

ちなみに、私の親への「いつもどおり」は、「親に対して怒鳴り散らす」です（苦笑）。

まだ存命で要介護の父に対しては、私はよく怒鳴っています。



「親には優しく。穏やかに」などとえらそうなことはとても言えません。

でも、施設やかかわってくださる方々に迷惑をかけない範囲でなら、それでもいいんじゃないかなと思っています。

母の看取りに際しても、母に対して優しい気持ちにはなれませんでした。

母は乳がんで亡くなったのですが、娘の私が医師をしているにもかかわらず、しばらくすると標準治療（医療保険でこうすべきとされている最良の模範治療）を拒否し、民間のあやしげな健康食品や治療などに頼るようになります。

主治医からさじを投げられたのもあって、最後は私が母の主治医をしていました。

いつもどおりに患者さんに対応するように母にも対応して、看護師さんにケアをお願いしていました。

家族の立場としては、人生の最終段階にある母に対して、これまでとは違う優しい態度をとることもなく、優しい気持ちにも、まったくなれませんでした。

ただ、「早く亡くなればいい」とも思いませんでした。

それは、黒い気持ちがなかったからではなく、医師である私から見ても、驚くほど看取りの流れが早かったからです。

「あれよあれよ」という間に亡くなったので「早く亡くなればいい」と思う時間がなかっただけです。

長くなっていれば、そのような気持ちは出てきただろうと思っています。

黒い気持ちで見送ってもいい

実際に私の患者さんのご家族の中にも、黒い気持ちになる方も少なくないように感じます。

介護する時間が長くなり、寝不足が続いたり仕事を長く休んでしまったりすると、「いつまでこれが続くのだろう」と思います。

関係がいい親子でさえ「大切な人の死を待ってしまう」ことがあります。

関係がいい親子関係でさえ、そのようになるのです。

ましてや、関係のよくない親の場合です。

「黒い気持ち」になったとしても、それは自然なことなのではないでしょうか。

