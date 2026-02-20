渡邊渚、“こぎん刺し”でくるみボタンやブローチを手作り 伝統技法に挑戦「図案を書く時間がリラックスタイム」

渡邊渚、“こぎん刺し”でくるみボタンやブローチを手作り 伝統技法に挑戦「図案を書く時間がリラックスタイム」