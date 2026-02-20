「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場でＳＰ４位だった千葉百音（２０）＝木下グループ＝はフリー１４３・８８点、合計自己ベストとなる２１７・８８点をマークし、４位となった。表彰台を逃し、涙がこぼれた。

リングサイドで浜田コーチとおでこを合わせるいつものルーティンを終えて、フリー「ロミオとジュリエット」に鮮やかなブルーの衣装とともに挑んだ。冒頭に３回転フリップ−３回転トーループに成功。続く３回転ループは３回転ループ、３回転サルコー、ダブルアクセルも軽やかに決めていった。後半も３回転ルッツからダブルアクセルのシークエンス、３回転ルッツからの３連続ジャンプもなんとか決めると、最後の３回転フリップも成功。最後までしっとりと演じ切り、演技後は笑顔を浮かべた。

ＳＰでは７４・００点で４位につけた。冒頭の３回転フリップ−３回転トーループをなんとか決めきると、続くダブルアクセル、最後の３回転ルッツも軽やかに着氷させた。重圧のかかる最終滑走だったが「緊張はもちろんありましたし、覚悟はしていた。これを試練ととらえて気持ちを整理しながら、いつもの練習のような滑りができたのが成果として得られた」と手応えを語っていた。

◆千葉百音（ちば・もね）２００５年５月１日、仙台市出身。東北高を経て、２４年に早大進学。４歳で競技を始め、２３年５月に練習拠点を京都に移し、現在は木下グループ所属。同年の全日本選手権２位。２４年四大陸選手権優勝。同年のＧＰファイナル２位。今年はＧＰシリーズ２連勝も、ファイナルは５位。趣味は読書と刺しゅう。１５６センチ。