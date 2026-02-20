ドジャース・大谷翔平投手（３１）の愛犬・デコピンが“親友”とじゃれる姿にキュンだ。

ＭＬＢは１９日（日本時間２０日）に公式インスタグラムを更新。ドジャースのランドン・ナック投手の妻アニサさんの投稿を引用し、「スプリングトレーニング中にデコピンが新しい友人に出会った」とデコピンがナック家の愛犬オリーとともに仲良く過ごすショットをアップ。アニサさんは「ｂｅｓｔｉｅ ｂｏｙｓ（親友）」の文字とデコピンの上に天使、オリーの上に悪魔の絵文字を載せている。

ネット上では「なんてキュート！」「癒やされすぎて心洗われる」「雰囲気も似てるネ」「頭の上に天使がニッコリしているデコピンと比べて悪魔がいるオリーさん、そうとうやんちゃコーギーとみました」「一緒にいる写真が可愛すぎる〜」「デコピンなかなか社交的やな」「真美子さんも一緒？」「この組み合わせ、尊すぎる…」「ほっこり」「かわいさ最強コンビ」「真美子さんとアニサさんが久しぶりに会えてるのがほほ笑ましい〜」などの声があがっている。