◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た千葉百音（木下グループ）はフリー１４３・８８点、合計で自己ベストの２１７・８８点で初の五輪を終えた。すべてのジャンプを着氷した。演技を終えると笑顔で何度もうなずいた。

偉大な先輩と同じ舞台に立ち、メダリストとなった。仙台出身の千葉は、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦さんとかつて、同じリンクで練習。幼い頃は鬼ごっこをするなど、ともにスケートを楽しんだ記憶もある。今季、フリープログラムは羽生さんがソチ五輪で演じた「ロミオとジュリエット」。編曲こそ異なるが「羽生さんの最初の（五輪の）フリーと同じなのは、偶然といえど、感じるものがある。自分らしいジュリエットを演じたい」と、思いを込めていた。

昨季はＧＰファイナルで２位、そして世界選手権で３位と躍進。今季もＧＰシリーズで２連勝し、ＧＰファイナルこそ５位つまずいたが、全日本で３位に食い込み初五輪切符をつかんでいた。今大会、ＳＰでは最終滑走という重圧の中、ノーミスの演技。緊張に押しつぶされたＧＰファイナルから、確かな成長を示し五輪メダリストとなった。３月には世界選手権（チェコ・プラハ）を控える。昨年を超えるメダルの色を目指す。

◆千葉 百音（ちば・もね）２００５年５月１日、仙台市出身、２０歳。宮城・東北高卒、早大２年。４歳からフィギュアスケートを始める。２３〜２４年シーズンにシニア転向し、木下アカデミーに移籍して浜田美栄コーチに師事。全日本選手権は２２年５位、２３年２位、２５年３位。２４年は四大陸選手権優勝、ＧＰファイナル２位。２５年世界選手権で３位。五輪２連覇の羽生結弦さんは、アイスリンク仙台の先輩。当時は「結弦兄ちゃん」と慕う。１５５センチ。