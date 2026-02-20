ミスマガ2025ファイナリスト・可児愛梨が『週プレ』に登場！デジタル写真集も同時発売

「ミスマガジン2025」ファイナリスト・可児愛梨が、2月16日に発売の『週刊プレイボーイ』9・10合併号に登場！

可児愛梨 ©細居幸次郎／集英社

【プロフィール】

可児愛梨（かに・あんり）

2006年6月11日生まれ 岐阜県出身

身長161cm

アイドルグループ「Lovelys」と「idrix」のメンバー。「ミスマガジン2025」ファイナリスト。ダイコク電機の企業CM「君の強い願い編」に出演。

公式X【@DP_KANIAIRI】公式Instagram【@airi.19741010】

今号の『週プレ』は、約1年ぶりの登場！菊地姫奈の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ちっちゃいけど、大きい！岸みゆのランジェリー姿に、一段と磨きがかかった美しさ・林ゆめも要チェック！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】可児愛梨写真集「初恋ジレンマ」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】可児愛梨写真集「初恋ジレンマ」©細居幸次郎／集英社

＜特集情報＞

独裁クイーン高市首相“やりたい放題”スケジュール 2026～2028、

球春到来！ヤクルト・池山隆寛新監督＆日本ハム・達孝太投手Wインタビューに森繁和らが語る「外国人スカウト戦略」の新潮流、新庄ファイターズ名護キャンプリポートも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』9・10合併号は２月16日に発売！