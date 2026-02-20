米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）
米2年債　 3.466（+0.006）
米10年債　4.073（-0.010）
米30年債　4.704（-0.002）
期待インフレ率　　2.297（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。イラン情勢が燻る中、債券への安全資産買いから利回りは低下している。

　２－１０年債の利回り格差は+６１（前営業日：+６２）。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美