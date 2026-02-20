米１０年債利回りは低下 イラン情勢が燻る中、安全資産買いで利回り低下＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 イラン情勢が燻る中、安全資産買いで利回り低下＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.466（+0.006）

米10年債 4.073（-0.010）

米30年債 4.704（-0.002）

期待インフレ率 2.297（+0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。イラン情勢が燻る中、債券への安全資産買いから利回りは低下している。



２－１０年債の利回り格差は+６１（前営業日：+６２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

