米１０年債利回りは低下 イラン情勢が燻る中、安全資産買いで利回り低下＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）
米2年債 3.466（+0.006）
米10年債 4.073（-0.010）
米30年債 4.704（-0.002）
期待インフレ率 2.297（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。イラン情勢が燻る中、債券への安全資産買いから利回りは低下している。
２－１０年債の利回り格差は+６１（前営業日：+６２）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
米2年債 3.466（+0.006）
米10年債 4.073（-0.010）
米30年債 4.704（-0.002）
期待インフレ率 2.297（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、後半に下げに転じた。イラン情勢が燻る中、債券への安全資産買いから利回りは低下している。
２－１０年債の利回り格差は+６１（前営業日：+６２）。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美