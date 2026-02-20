大リーグ公式Xが19日（日本時間20日）、ドジャースの大谷翔平投手（31）の愛犬デコピン（デコイ）とランドン・ナック投手（28）の愛犬オリの2ショット写真を投稿した。ナックの婚約者アニサさんの投稿をリポストしたもので、「デコイ・オオタニが春季キャンプで新しい友達をつくった。ランドン・ナックの愛犬オリだ」とつづり、SNS上で多くの話題を呼んでいる。

練習後に取材に応じたナックは「何回か一緒に遊んでいるし、本当に仲良しなんだ」と話し、以前から“面識”があったと説明。大谷の妻・真美子夫人とアニサさんは親交が深いことで知られ、写真は18日のものだという。

オスで3歳のオリはロサンゼルス発の低カロリーソーダ「オリポップ」が名前の由来。ナックは「オリは賢い犬なんだよ。もう完全に（しつけの）トレーニングも終わっている。凄く優しいし、かなり速く走るよ。僕にとっては最初の子供みたいな存在なんだ」と熱弁した。

2年連続3勝止まりだがロングリリーフも苦にしないチームにとって貴重な存在の28歳右腕。3年目のシーズンに向け「このオフは体脂肪が少し減って、筋肉量を増やしてきた。今はすごく強さを感じているし、動きも速い。体の状態は最高に近い。チームが必要とする役割なら何でもやりたい」と意気込みを語った。