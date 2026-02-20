◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)

フィギュアスケート・女子フリースケーティング(FS)の最終グループ3番滑走で日本の千葉百音選手が登場しました。

ショートプログラムでは、オリンピック初出場ながらノーミスの演技を披露し、74.00点で4位にマークした千葉選手。演技後にはFSに向け、「フリーは全体を通してストーリーがつながっている。このイタリアの地でロミオとジュリエット滑れることに感謝して演じきりたい」と話していました。

千葉選手は演技冒頭、3回転＋3回転の難度が高い連続ジャンプを成功。さらに3回転ジャンプを2本とダブルアクセルも成功させると、フライングコンビネーションスピンでは美しいポジションでレベル4を獲得します。

中盤の3回転ルッツからのコンビネーションジャンプもしっかり決めると、最後のレイバックスピンも華麗に決め、笑顔の4分間を終えました。

フリーは143.88点で、トータル217.88点は自己ベストを更新。残り3人、この時点で暫定首位に立っています。