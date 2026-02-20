3月中旬にかけての降水量は、ほぼ平年並みとなる地域が多いでしょう。ただ、西日本・東海・関東甲信などで続いている少雨傾向を一気に解消するほどではない見込みです。2月下旬から3月はじめ頃にかけては、広い範囲で平年より高い気温となりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、例年と同様に、くもりや雪（または雨）の日が多いでしょう。北日本太平洋側は2月21日から27日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

2月21日から2月27日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。2月28日から3月6日頃にかけての気温は、北海道で「平年並み」でしょう。東北は「平年より高い」見込みです。3月7日から3月20日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・東北で「ほぼ平年並み」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「平年並みか少ない」見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、例年と同様に、くもりや雨（または雪）の日が多いでしょう。関東甲信・東海では2月21日から27日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

2月21日から3月6日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。3月7日から3月20日頃にかけての気温は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、東日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「平年並みか少ない」でしょう。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、例年と同様に、くもりや雨（または雪）の日が多いでしょう。西日本太平洋側では2月21日から27日頃にかけて、低気圧や前線の影響を受けやすく、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

2月21日から3月6日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。3月7日から3月20日頃にかけての気温は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、西日本各地で「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

天気は数日の周期で変わり、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。

【気温の傾向】

2月21日から3月6日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。3月7日から3月20日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】2/21→3/20

札幌 1.0℃〜5.3℃

青森 3.3℃〜7.7℃

仙台 6.9℃〜10.8℃

【東日本】2/21→3/20

新潟 7.0℃〜10.9℃

東京 11.3℃〜14.9℃

名古屋 11.3℃〜15.2℃

【西日本】2/21→3/20

大阪 11.1℃〜14.8℃

広島 11.5℃〜15.1℃

高知 13.8℃〜16.7℃

福岡 12.3℃〜15.7℃

鹿児島 15.2℃〜18.1℃

【奄美・沖縄】2/21→3/20

名瀬 18.8℃〜20.8℃

那覇 20.5℃〜22.4℃

■1か月予報（2月21日から3月20日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本：20％・30％・50％

東日本：20％・30％・50％

西日本：20％・30％・50％

奄美・沖縄：20％・30％・50％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：30％・40％・30％

北日本（太平洋側）：20％・40％・40％

東日本（日本海側）：40％・30％・30％

東日本（太平洋側）：30％・30％・40％

西日本（日本海側）：40％・30％・30％

西日本（太平洋側）：30％・40％・30％

奄美・沖縄：40％・30％・30％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：30％・40％・30％

北日本（太平洋側）：40％・30％・30％

東日本（日本海側）：30％・30％・40％

東日本（太平洋側）：40％・30％・30％

西日本（日本海側）：30％・30％・40％

西日本（太平洋側）：40％・30％・30％

奄美・沖縄：30％・30％・40％

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）：40％・40％・20％

東日本（日本海側）：40％・40％・20％

（参考：気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）