きょうは日本海側も日差しの届く所が多くなりますが、関東から西で雲が広がりやすく、夜は関東でにわか雨の可能性があります。強い北風がおさまっても、関東などは日差しが少なく空気が冷たく感じられそうです。ただ、あすからの3連休は各地で春本番の暖かさとなるでしょう。

冬型の気圧配置が解消して、高気圧に緩やかに覆われる見込みです。ただ、湿った空気の影響で、西日本や東日本は雲が広がりやすくなりそうです。

西日本は午前中を中心に雲が多く、朝は九州を中心に雨の降る所がある見込みです。西日本は午後になると晴れ間が出てきますが、東海や関東は雲が広がってくるでしょう。夜は関東の沿岸部を中心に、一部でにわか雨がある見込みです。北日本も日差しの届く所が多いものの、午後は東北北部で雨や雪の降る所がありそうです。

日中の気温は、日本海側や北日本ではきのうより高い所が多く、青森で6℃、仙台で9℃、金沢で11℃など、大幅に高くなる所もあるでしょう。雪の多い地域はなだれや落雪に注意が必要です。東京や名古屋は11℃と、日差しも少なく冬の寒さが続きそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。
札幌　:2℃　 釧路　:1℃
青森　:6℃　 盛岡　:6℃
仙台　:9℃　 新潟　:10℃
長野　:9℃　 金沢　:11℃
名古屋:11℃　東京　:11℃
大阪　:12℃　岡山　:13℃
広島　:13℃　松江　:13℃
高知　:15℃　福岡　:16℃
鹿児島:17℃　那覇　:21℃

あすからの3連休は再び気温が高くなり、日曜日は札幌で10℃、東北でも15℃以上となるでしょう。日曜日から月曜日は関東から西で20℃近くまで上がり、4月並みとなる所もありそうです。なだれや気温の変化に注意が必要です。月曜日は北日本で荒れた天気となるおそれがあります。また、火曜日は西から天気が下り坂で、水曜日は広い範囲で雨となるでしょう。