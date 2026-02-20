きょうは日本海側も日差しの届く所が多くなりますが、関東から西で雲が広がりやすく、夜は関東でにわか雨の可能性があります。強い北風がおさまっても、関東などは日差しが少なく空気が冷たく感じられそうです。ただ、あすからの3連休は各地で春本番の暖かさとなるでしょう。

冬型の気圧配置が解消して、高気圧に緩やかに覆われる見込みです。ただ、湿った空気の影響で、西日本や東日本は雲が広がりやすくなりそうです。

西日本は午前中を中心に雲が多く、朝は九州を中心に雨の降る所がある見込みです。西日本は午後になると晴れ間が出てきますが、東海や関東は雲が広がってくるでしょう。夜は関東の沿岸部を中心に、一部でにわか雨がある見込みです。北日本も日差しの届く所が多いものの、午後は東北北部で雨や雪の降る所がありそうです。

日中の気温は、日本海側や北日本ではきのうより高い所が多く、青森で6℃、仙台で9℃、金沢で11℃など、大幅に高くなる所もあるでしょう。雪の多い地域はなだれや落雪に注意が必要です。東京や名古屋は11℃と、日差しも少なく冬の寒さが続きそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :2℃ 釧路 :1℃

青森 :6℃ 盛岡 :6℃

仙台 :9℃ 新潟 :10℃

長野 :9℃ 金沢 :11℃

名古屋:11℃ 東京 :11℃

大阪 :12℃ 岡山 :13℃

広島 :13℃ 松江 :13℃

高知 :15℃ 福岡 :16℃

鹿児島:17℃ 那覇 :21℃

あすからの3連休は再び気温が高くなり、日曜日は札幌で10℃、東北でも15℃以上となるでしょう。日曜日から月曜日は関東から西で20℃近くまで上がり、4月並みとなる所もありそうです。なだれや気温の変化に注意が必要です。月曜日は北日本で荒れた天気となるおそれがあります。また、火曜日は西から天気が下り坂で、水曜日は広い範囲で雨となるでしょう。