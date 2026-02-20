“令和のグラビアクイーン”田中美久、大胆ショットが「スタイル抜群」「スゴイ」「国宝級の可愛さ」
元HKT48・田中美久が20日にInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和のグラビアクイーン”田中美久が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（19枚）
SNSにて、美しさあふれる姿を度々投稿している田中。最近ではグラビアでも活躍しており、3月9日には写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を発売する。
そんな彼女が「ポルトガルでのオフショットカット」と投稿したのは、写真集撮影の裏側。胸元が大胆にあいた衣装姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「スゴイ」「国宝級の可愛さ」などの声が集まっている。
引用：「田中美久」Instagram（＠mikumonmon_48）、X（@miku_monmon3939）
