『ゴールデンカムイ』山崎賢人のコメント到着！ 映画＆ドラマ特別編集版が今夜より金ローで2週連続放送
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の3月13日公開を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では本日2月20日に映画『ゴールデンカムイ』を地上波初放送。翌週27日は、ドラマ『ゴールデンカムイ』の「特別編集版」を放送する。放送を前に、主人公・杉元佐一役の山崎賢人からコメントが到着した。
【写真】山崎賢人、山田杏奈らが演じる魅力的なキャラクターたちが躍動！ 映画『ゴールデンカムイ』場面写真ギャラリー
観客動員数200万人超え、興行収入30億円に迫る大ヒットを記録した映画『ゴールデンカムイ』は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクション。
主演は『キングダム』シリーズなど数々の作品で国内外から高く評価される山崎賢人。さらに、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎、大谷亮平、井浦新、玉木宏、舘ひろしなど個性豊かな実力派キャストが集結している。
さらに来週は、その地続きの物語となるドラマ『ゴールデンカムイ』（全9話）の重要場面を再編集した、金曜ロードショーのための「特別編集版」を放送。
昨年秋に金曜ロードショーでの放送が決まってから制作陣が再度集結し、全9話を2時間の枠に凝縮するにはどうすれば良いか改めて研究。1から編集を練り直したというこの特別編集版は、第1話から順になぞるのではなく敢えて要素を組み替えることで三つ巴の金塊争奪戦の勢いを増強。
また、次々に登場する個性的なキャラクターたちの魅力はそのままに、敵・味方が入り乱れるサスペンス、杉元はじめ猛者たちのアクション、それぞれの使命を果たす為の人間ドラマも一層濃密になり、まさに本気度120％の特別編集版が完成した。本編のラストにはここだけでしか観られない映画最新作の特別映像も流れる。
主人公・杉元役の山崎は「2週連続金曜ロードショーで放送される映画『ゴールデンカムイ』とドラマ『ゴールデンカムイ』の特別編集版を観ていただければ最新作の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』をより一層楽しめること間違いありません！」と言葉を寄せている。
映画『ゴールデンカムイ』は2月20日21時（放送枠35分拡大）、ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版は2月27日21時に日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記
