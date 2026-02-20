白石麻衣、着物姿に絶賛の声「美しさ国宝級」「美の女神」
白石麻衣が19日、自身のインスタグラムを更新。着物姿を披露し、その美しさに称賛の声が寄せられている。
【写真】「美しさ国宝級」白石麻衣の着物姿をもっと見る
白石は「本日発売 雑誌『美しいキモノ』 登場しております 京友禅のきものに魅了されました また着たいな」と投稿し、発売中の雑誌『美しいキモノ』2026年春号のオフショットを公開した。
投稿では、淡い色合いの京友禅をまとい庭園を背景にほほ笑む姿や、深緑の着物に金の帯を合わせた凛とした姿を披露。いずれも和装の魅力が際立つ1枚となっている。
ファンからは「これぞ日本の美ですね」「まいやんの美しさ国宝級」「美しすぎます！美の女神」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
