『おコメの女』「隠れて!!」“笹野”佐野勇斗、渾身の“仕掛け”にツッコミ続々「原始的すぎてwww」「忍者屋敷かよ」
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第7話が19日に放送され、ある“仕掛け”が発動し、笹野（佐野勇斗）が正子（松嶋）たちに「隠れて!!」と絶叫すると、ネット上には「トラップおもろw」「原始的すぎてwww」「忍者屋敷かよ」といった反響が寄せられた。
【写真】不穏な動きを見せる正子（松嶋菜々子）の父・田次（寺尾聰）
スキャンダルの余波で経済産業大臣の鷹羽宗一郎（千葉雄大）が辞職。それに伴い、なぜか彼の秘書・灰島直哉（勝村政信）が衆議院議員補欠選挙に立候補する。鷹羽錦之助（小野武彦）と養子縁組をし、宗一郎の姉・澄子（凰稀かなめ）と婚姻関係にある灰島は“鷹羽直哉”として国政に打って出るというのだ。
そんな中、東京国税局資料調査課内の複雑国税事案処理室（通称ザッコク）を率いる正子は、上長・麦谷（戸次重幸）から宗一郎の調査を命じられる。灰島の行動の裏に巨大な黒幕がいると踏んだ正子は、宗一郎が鷹羽家の“黒い金の動き”の責任を押し付けられるのではないかと考え始める。正子らは、体調不良を口実に入院中の宗一郎のもとを訪れると、彼からある取引を持ちかけられる…。
正子たちは取引に応じて、灰島から外出を禁じられていた宗一郎を病室から脱出させる。その後、正子たちは宗一郎を国税局内にあるザッコクのオフィスに匿い、彼から鷹羽家の情報を引き出そうとする。話題が週刊誌に掲載された未公開株にまつわるスクープに及び、宗一郎が「あの…僕も…」となにかを言いかけると、なぜか入り口付近に仕掛けられていた鳴子がガラガラとけたたましい音を響かせる。すると笹野は真剣な表情で「鳴子に反応が！誰か来る！隠れて!!」と声を上げるのだった…。
その直後、麦谷が「なんだ？あのひも！」と言いながらオフィスに入ってくる姿も描かれると、ネット上には「鳴子トラップおもろw」「ヤバい、鳴子で仕掛け作ってんのおもろすぎるwww」などの声や「鳴子に反応が！じゃないんだよwww」「鳴子原始的すぎてwww」「忍者屋敷かよwww」といったツッコミも相次いでいた。
