「お客さんのニーズが掴めない」「チームメンバーとの1on1が形骸化している」……そんな悩みの正体は、相手の言葉をそのまま受け取ってしまう「ヒアリングの罠」にあるのかも知れない。『The Giver 人を動かす方程式』が話題の元マイクロソフトの澤円氏が、“本人もまだ気づいていない”才能を言語化して「推す」大切さを説く。

顧客の隠れた願望に気づく

ここでちょっと考えてみてほしいのですが、人は誰かからなにかしてもらう際、どんなことが一番嬉しいでしょうか。

前から欲しかったものをもらうとか、手が足りなかったところを助けてもらうとか様々だと思いますが、「自分でも気づいていなかった」願望やニーズをぴたりと満たしてくれるサプライズこそが最高のギフトだと僕は思っています。

「そうそう、こういうのが欲しかったんだよ！」と自分の無意識の願望（インサイト）に気づかされ、応えてもらえると、とてもハッピーな気持ちになりますよね。

これは、チームメンバーと関係性を築いていくうえでも、顧客に対してなにかを提案するうえでも、深く通底する真理だと思います。

なぜなら、「どんなものが欲しいですか」「職場でなにを解決してもらいたいですか」と相手に尋ねたり、1on1ミーティングでヒアリングしても、人は必ずしも自分のニーズを明確に言語化できないからです。相手に聞くことはとても大事ですが、話すことをそのまま受け止めるだけでは、その人に対する理解が浅くなりがちです。

「もっと速い馬が欲しい」わけじゃない

このことを端的に示す例が、馬車から自動車へと、人の移動手段を大きく変化させたフォード・モーターのイノベーションです。

1900年代の自動車の黎明期、もしも当時の顧客にヒアリングしたら「もっと速い馬が欲しい」と答えていたでしょう―-。そう指摘したのは、アメリカの自動車王ヘンリー・フォードです。

彼はそこに対するアンサーとして馬車の性能を上げることではなく、顧客のインサイトを深く観察し、「もっと楽に速く移動したい」という真のニーズを見抜いたのです。そうして開発されたT型フォードは、全世界で1500万台以上の大ヒットとなりました。

顧客の問題を「抽象化」してその本質を取り出すことで、「まさにこんなものが欲しかった」という、画期的で便利な移動手段を提供したのです。ものごとを抽象化して本質を掴む方法については改めて詳述しますが、人がまだ気づいていない隠れたニーズを掘り起こす思考のフレームワークは、Giveの質を飛躍的に高めます。

「盲点の窓」の領域にお宝は眠っている

では相手の隠れた願望やニーズをどう見つけ出したらよいのでしょうか？ それにはなによりもまず、相手を丁寧に「観察」することです。

日常のなにげない会話や無意識の言動、周囲とのコミュニケーションの取り方のなか、その人が本当に欲しているものや解決してほしい課題、隠れた才能や仕事のポテンシャル、人間的な魅力が見え隠れしているはずです。

あまり周囲の人が気づいていない、本人も意識化できていないシャドウの願望や魅力に光をあてるのです。その人のなかにある「当人が知らない」価値を見つけて、ポジティブに「推す」。

実は、この知らなかったことを「知っている状態」にすることが、当人が主体的に動くきっかけになるのです。

参考になるのは、アメリカの心理学者であるジョセフ・ルフトとハリントン・インガムが考案した、自己理解と他者理解を深めるためのモデル「ジョハリの窓」です。この有名なモデルは、自分についての情報を「自分が知っている・知らない」「他人が知ってる・知らない」という2軸で整理したものです（図参照）。

ここで、自分は知らないけれど、他人が知っているのが「盲点の窓」の領域です。例えば、口癖や態度、考え方の癖、無意識の行動などがそれに該当しますが、この領域に、相手の隠れた願望や才能や可能性が潜んでいます。

自分が気づかない場所に宝（自分の魅力）が眠っており、それに「どのような意味があるのか」「どこが素晴らしいのか」を言語化し、ポジティブにフィードバックしてあげることで、その人は大きな気づきを得ることができます。

ひとたび気づきを得ると、人はその願望や才能を開放するための行動へと踏み出しやすくなります。そして行動を継続することで、「自分が知っている・他人が知っている」こととして共有されていき、組織やチームにおいてコミュニケーションも円滑になっていくでしょう。

さらにいうなら、ビジネスシーンにおいて、本人がわかっていることを引き出すことは必須条件ではあるけれど、十分条件にはならない。

「盲点の窓」から「開放の窓」への移行をサポートするために、相手を観察し、勇気づけながら推していく――それは他者への最良のGiveとなりますし、特にマネージャーやリーダーの重要な役割といえます。

人の隠れた資質に光を当てるにあたって、ひとつ注意点があります。それは、できる限り早い段階で、才能や魅力に気づいてあげることです。

映画『フルメタル・ジャケット』が示す教訓

そのことを示す象徴的なシーンが、スタンリー・キューブリック監督の映画『フルメタル・ジャケット』（1987年製作）に出てきます（以下、ネタバレ含みます）。映画の前半で、ベトナムの戦地へ行く前の海兵隊訓練生たちの姿が描かれるのですが、そこに上官にいつも叱られている動きの鈍い訓練生がいて、彼のせいで他のメンバーたちも罰ゲームなどの貧乏クジを引かされ続けます。不満を溜めこんだ訓練生たちは彼にリンチを加え、この出来事が彼にとって大きなトラウマになってしまうのです。

ただ後日、彼には他の者にはないすごい才能が判明します。それは、彼には圧倒的な射撃の才能があるということでした。ここにきて上官は、彼にもようやく才能があったと褒めるのですが、時すでに遅し。彼は精神的におかしくなっていて、最後には上官を射殺したあげく自ら命を絶ってしまうのです。

戦争映画だけにハードなエピソードですが、ここで伝えたいのは、メンバーの才能や特質は、早めに気づいてあげなければうまくコントロールできなくなる場合があるということです。

そうした才能や特質は、コンプレックスで抑圧されて顕在化していない場合も多い。つまり、コンプレックスで抑え込まれている期間があまりに長引くと、せっかくの才能を引き出すタイミングを失いかねないばかりか、本人も気づかぬうちに才能の悪用に転じてしまうリスクもあるのです。早めに才能を見出されれば、優秀なセールスパーソンになれたところが、闇堕ちして詐欺師になってしまうケースもある、というとわかりやすいでしょうか。

人間の心はとても繊細なもので、いったんついた心の傷はなかなか癒やされません。人の才能や魅力を引き出すのにも時間制限があるということを、決して忘れないでほしいと思います。

