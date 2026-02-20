カンヌ国際映画祭でグランプリを獲得以来、アカデミー賞をはじめ各国の映画賞で快進撃を続ける『センチメンタル・バリュー』（ヨアキム・トリアー監督）。ノルウェーを舞台に、映画監督の父と娘たちの複雑な関係が、彼らの「家」と「映画作り」を通して描かれる、珠玉の映画だ。主人公である舞台女優ノーラ役のレナーテ・レインスヴェ（『わたしは最悪。』）と、その妹のアグネスを演じるインガ・イブスドッテル・リッレオースにインタビューを敢行。2人は米国アカデミー賞で主演女優賞と助演女優賞にそれぞれノミネートされており、その繊細で自然な演技の裏側を聞いた。

姉ノーラ（レナーテ・レインスヴェ、左）とアグネス（インガ・イブスドッテル・リッレオース）

『センチメンタル・バリュー』のあらすじ

ノルウェーの首都オスロで役者として活躍する姉ノーラ（レナーテ・レインスヴェ）と、子役だったが今は穏やかな家庭を築いた妹アグネス（インガ・イブスドッテル・リッレオース）。母を看取ったところへ、別れた父で映画監督のグスタフ（ステラン・スカルスガルド）が現れ、15年ぶりの新作映画の主演をノーラに依頼する。だがノーラはその申し出を拒絶。グスタフはハリウッドの人気スター、レイチェル（エル・ファニング）からの申し出を受け、彼女を主演にすることを決めるが、一方でアグネスの息子を映画に出すことにこだわる。撮影が家族の思い出の家で行われることを知り、ノーラもアグネスも心を乱されていく。

同じ親から生まれても、異なる親を体験する

--これは姉妹と父の物語であり、姉ノーラは、子役として父の映画に出ていた妹アグネスに対し複雑な感情を持っているように見えます。そしてどこか不安定なノーラに対し、妹であるアグネスの方が大人というか、姉のようでもありますね。私も姉妹で育ったのでとても共感する部分があったのですが、この姉妹の関係性についてお2人で話し合いましたか？

インガ ええ、とてもたくさん話しました。成長の過程は人によって大きく異なる、ということを特に話しましたね。私の演じたアグネスは妹ですが、若くして結婚して母親となり、さらに病気の実母の面倒も見てきたので、ケアテイカーとしての役割に疲れてしまっている。彼女は素晴らしい姉に恵まれてもいるんですが、アグネスは強くて潔い性格であり、結局は色々なことを引き受けるんですね。

レナーテ 年齢の近い2人の娘が同じ家で育ちながらも、まったく異なった家への思いを持ち、まったく異なる経験をするというテーマが私はとても好きです。普遍的なテーマだと思います。私も含め、姉妹や兄弟がいる人なら、きっと誰もが似たような経験をしているのではないでしょうか。そして子供たちが双子でない限り、親は最初の子供を得た後に変わっていきます。次の子を迎えるまでの間に、何か新しいことを学んだり、何かを失ったりする。ですから、姉と妹は同じ親から生まれたけれど、異なる親を経験することになります。

すべての答えは知らなくていい

--姉妹の子供時代、父のグスタフは妹のアグネスを自分の映画の主役に選びましたが、どうしてだと思いますか？

インガ アグネスの方が子役として年齢的に合っていたから、とか実際はそんなところだったのでは？ アグネス自身も「いい仕事をした」とは思ったものの、ことさらには心に響かなかったため、そのまま役者になろうとは思わなかったんでしょう。

--映画を観ていて、ノーラはあの時父親の映画に出演したかったのかも、と感じました。

レナーテ それはどうだったかわかりません。私は作品に取り組む時、すべての答えを知っていることより、現場に来て、ある瞬間を作り出すことの方が大切だと思っています。共演者や脚本やシーンとの間で、予想もしていなかった瞬間が生まれる驚きがあるんです。私も昔は演劇で役について全てを徹底的に知り尽くそうとしていましたが、その必要はないし、むしろそれが足枷になることもある。「私の演じる人間は、そんなことしない」と思い込んでしまうこともありますから。人物の背景を安全策として持っていていいけれど、決めつけないでいることが大事ですね。

巨匠ベルイマンを思わせる父親像

--ステラン・スカルスガルドが演じる父親グスタフは北欧出身の世界的な映画監督ということで、スウェーデン出身の巨匠イングマール・ベルイマンを思わせますね。

レナーテ この映画のインタビューでは、ベルイマンについてよく聞かれます。もちろん私たちは潜在的に彼の影響下にあるのですが、現場でベルイマンについて特に話題にしませんでした。でも、実際にはベルイマンがキャラクターとの間に築いた親密さというのは、とても大切なものです。ベルイマンはある時期までは、近すぎるクローズアップに少し恐怖を感じていたそうですが、そこから解放され、もっともっと人物に近づいていった。彼は人間という存在についての映画を作ろうとしたし、そのやり方から私たちは自然と大きなインスピレーションを得ています。

--ベルイマンがノルウェーで撮った『秋のソナタ』（78）でのイングリッド・バーグマンとリヴ・ウルマンの親子関係（高名なピアニストとその娘）が、この映画に重なりました。ただしバーグマンの役割は、ここではちょっと奔放なステラン・スカルスガルドになりますが。彼との共演はいかがでしたか？

インガ ステランとの共演は素晴らしかったです。彼は本当に温かい人柄でかっこよくて、まさに伝説的な存在です。ずっとステランと一緒に仕事をしたいと思っていましたが、まさか実現するだなんて思ってもいませんでした。まさに夢のようです。ステランは、共演者の最高の部分を引き出してくれる。本当に素晴らしい人で、とても地に足のついた人です。

生ける伝説スカルスガルドがもたらすもの

レナーテ 彼はとても才能豊かで、まさに生ける伝説です。そんな伝説の人物でありながら、相手を非常に尊重してくれて、そして掘り下げてくれます。

インガ 父親はまるで答えを求める小さな子供のようでもあり、心の底で無力感にとらわれているようでもありますが、ステランが映画に、柔らかさをもたらしてくれました。親子は愛し合っているんですね。

--父グスタフがどんな映画を撮ってきたのか、もう少し見たかった気がします。

インガ 実は父親が撮ったカエルのドキュメンタリーの場面もあったんですよ。撮影中に、絶滅危惧種の最後の1匹を殺してしまったのではないか、と彼は恐れているんです（笑）。すごく面白かったけど、カットされてしまいました。

監督に出会う前、俳優を辞めようと思っていた

--ヨアキム・トリアー監督と『オスロ、8月31日』（11）、カンヌで女優賞を獲った『わたしは最悪。』（21）、そして本作と組んだことで、レナーテさん自身には何か変化がありましたか？

レナーテ 私は演劇出身で、役作りの仕方、脚本を分析的に読み解く方法、そして心身を鍛え上げる方法は舞台で学びました。でも、ヨアキム・トリアーはずっと新しいやり方について話してくれるんです。それはどれだけ自分を解放し、ありのままの自分と役柄が経験することにオープンでいられるか、ということ。今、俳優としての私を定義づけているのはまさにこれだと思いますし、毎回進化し続けています。だから、彼と仕事をするたびに、より深く掘り下げ、より勇敢に仕事に取り組むことができる。私が出ていない作品でも、ヨアキムの映画を観ると人間の存在について何か新しいことを学べます。さらに彼は本当に知的で、洞察力に富んでいるので、会話自体が素晴らしいんですよ。

--レナーテさんは『わたしは最悪。』に出る前、演じることに疑問を感じていたそうですね？

レナーテ 実は、自分の中では演技の仕事を辞めようと決めていました。もう他の仕事をしようってね。長年演劇を続けてきたけれど、正直ノルウェーには優秀な演出家があまりいないし、似たような役ばかりで満足できず、これ以上続けても良い役をもらえそうになかった。そのループにはまり込んでしまっていたんです。私はもっと違う演技が出来るんだ、と思ってもそれを見せる機会がない。でも、私が辞めると決めた2日後、突然ヨアキムから電話があり、「君に演じてほしい役があるんだ。もう脚本もある」と言われたんです。まるで宝くじに当たったようでした。そしてご覧の通り、今は自分のやりたいように仕事が出来ています。本当にラッキーで、もう辞めたいとは思いません（笑）。

テディベアを抱きしめて

--この映画は、彼女たちが生まれた家も登場人物の1人と言えます。お2人は映画祭などで世界中を飛び回っていると思いますが、何か「家」を感じさせるようなものを持っていきますか？

レナーテ 私は人を連れて行きたいけれど、それは難しいですね。カンヌへは家族やパートナーを連れて行きましたが、普段はしません。だから、「家」のような感覚を旅先で得るのは大変なんです。

インガ 私は実は、子供の頃からの友だちであるテディベアをカンヌに連れて行こうと思っていたんです。このテディベアは、人生の様々な大きな出来事にずっと付き添ってくれましたから。でも、家を出る時に息子がそのテディベアを手にしていたので、「私の代わりにクマちゃんを抱きしめておいてくれる？」と言ったら、「うん、抱きしめておくね」と言ってくれました。だから逆説的ですが、クマちゃんを家に置いてきたことで、まるで私が家に子供といるような気分になれました。

レナーテ・レインスヴェ ノルウェー出身。舞台を経て、ヨアキム・トリアー監督『オスロ、8月 31日』（11）で映画デビュー。2021年『わたしは最悪。』では、第74回カンヌ国際映画祭の女優賞を受賞。そ同作品でBAFTA賞も受賞しているほか、世界17の映画賞で女優賞にノミネートされた。そのほかにA24制作『顔を捨てた男』（24）、『The Backroom』（26）など。ノルウェーの演劇賞であるヘッダ賞を受賞した。



インガ・イブスドッテル・リッレオース ノルウェー出身。主な主演作に、NETFLIX作品『ビューティフル・ライフ』（23）や『ラスト・キング』など。ヨアキム・トリアー作品はこれが初めての出演となる。

『センチメンタル・バリュー』

監督：ヨアキム・トリアー／出演：レナーテ・レインスヴェ、インガ・イブスドッテル・リッレオース、ステラン・スカルスガルド、エル・ファニング／2025年／ノルウェー・ブランス・デンマーク・ドイツ／133分／配給：ギャガ／2月20日より全国公開／© 2025 MER FILM / EYE EYE PICTURES / LUMEN / MK PRODUCTIONS / ZENTROPA ENTERTAINMENTS5 APS / ZENTROPA SWEDEN AB / KOMPLIZEN FILM / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / ARTE FRANCE CINÉMA / FILM I VÄST / OSLO FILM FUND / MEDIEFONDET ZEFYR / ZDF / ARTE

3月15日に発表される第98回アカデミー賞では作品賞などに加え、主要部門8部門で9ノミネート。特に主演女優賞（レナーテ・レインスヴェ）、助演男優賞（ステラン・スカルスガルド）、助演女優賞（インガ・イブスドッテル・リッレオース、エル・ファニング）と、主要キャスト4人が演技賞候補となったことが話題となっている。タイトルは「情緒的な価値」の意で、家の価値にそこで暮らした家族の記憶は含まれるのか、という意味合いがある。

（石津 文子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）