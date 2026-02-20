〈「かあちゃん、うちに帰りたい」残された時間はわずか…難病ユーイング肉腫を発症した高校2年生がモルヒネを点滴しながら最後の帰郷をするまで〉から続く

難病の子どもたちの夢を叶える活動を行う団体「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）。初代事務局長を務めた大野寿子さんは約3000人もの子どもたちの夢を叶え、多くの人々に慕われてきた。しかし、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告されてしまう。

そんな大野さんの最期の日々に密着した感涙のノンフィクション『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）が好評発売中。

今回は、「死」への恐怖をまったく抱かない大野さんが、過去に影響を受けたという“ある男性”の死生観について語る場面を抜粋して紹介する。

死は生と隔絶せず、つながっている

2024年7月25日、大野寿子は次男の卓に助けてもらい、車椅子で金融機関を回った。口座を整理するためだ。死ぬための準備を着実に進めている。

「本人が窓口に行けば、簡単に口座が閉じられるの。私が死んだ後に、家族に迷惑をかけたくないから全部やっておこうと思って」

寿子は死後についても淡々と話す。自分のいなくなった世界を想像することに恐怖や不安を覚えていない。



私（筆者）は会話しながら、いつも感じていた。寿子にとって死は生と隔絶せず、つながっている。死について語る様子はまるで、海外旅行にでも出かけるようである。

「この年齢になって、そう思えるようになりました。亡くなった子を数多く見てきたからね。壁の穴から向こうをのぞけば、みんなそこにいるような気がします」

「壁の穴」は英語で「ホール・イン・ザ・ウォール」である。米俳優の故ポール・ニューマンが1988年、難病の子を対象に、この名を冠した慈善活動をスタートさせた。大自然と接する機会の少ない子どもたちに、安全なキャンプ体験を提供し、友情を育んでもらうことを目的としている。

活動はその後、世界に広がり、日本でも「そらぷちキッズキャンプ」として子どもたち を笑顔にしている。寿子は設立準備段階から相談にのってきた。

「死そのものに不安はないのですか」

見舞いの客が去り、にぎやかだったベッド周辺が静かになったとき、私は何度か死生観について聞いている。寿子はぽつりぽつり、こんな風に語るのだ。

「みんなと一緒にいると元気が出るんだけど、夜になると考えるよね。体のあちこちから、『もうそろそろだよ』って信号がきているし。そのときが近づいているのかなぁってね。不安なのは痛みとあっちゃんのこと。あんな優しい人に迷惑をかけたくないです」

「死そのものに不安はないのですか」

「違う世界に入っていくのは楽しみです。そこは言葉で表せないほど素敵な世界だと思っているから。まったき完璧な世界です。苦しいとか、寂しいとか、そういう発想はない。死後の世界って、どんなところかな。見てみたいという気持ち。新しい世界を見られるのは楽しいじゃないですか」

完全に旅行気分だ。

「それでも、家族との永遠の別れは寂しいでしょう」

「息子たちはみんな立派に育っていて心配はない。柔和で、人のためを思って活動できる子たちです。自分のためだけを考える人間ではない。あと5年、10年、生きられたら、（孫の）ここちゃんの活躍が見られるかも、なんて思います。それは天国での楽しみにしましょう。心配は何もありません」

自分の命が消えてしまうのである。怖いはずである。寿子が天国について語る内容は美しいが、正直納得しづらかった。信仰の強さと言ってしまえば簡単である。ただ、生身の人間は聖書の世界を信じきれるだろうか。「奇跡」との出合いがなければ、無理ではないのか。

90歳を超えた男性との交流

今ひとつ納得できない様子の私に、寿子はある知人との交流について語ってくれた。同じ教会メンバーの男性で、年は90を超えていた。寿子は新聞を読み聞かせるため毎週火曜と金曜に男性宅に通った。私も以前、寿子からその活動について聞いている。

「コロナが大流行して1年ほどたっていたかな。奥さんを亡くされ、火葬場で話をしているときでした。年をとって目が悪くなり、新聞が読めないんだって。妻に読んでもらっていたのに、それができなくなるのがつらいって。じゃあ、私が代わりにやりましょうかって言ったの」

男性はかつて中央官庁に勤め、家では朝日新聞をとっていた。寿子が訪問すると、読んでほしい記事が赤ペンでマークされていた。寿子が約1時間かけて音読するのを、男性は静かに聞き、二人はその後、お茶を飲みながら意見交換した。

「非常に知的な人で、私の馴染みが薄い科学の記事なんかも解説してくれました。そのうち訪問するのが楽しくなってきたの」

男性は寿子がわざわざ自宅に来てくれたうえ、読み聞かせまでしてくれるのに恐縮していた。西洋美術史にも詳しく、代わりにその解説をしましょうと言ったという

しばらく知的交流を続けていたある日、男性は突然、こう言った。

「食を断つことにしました」

前夜、息子と一緒に食事をした男性は死を決意していた。

「私は人生をやり終えました。もう社会に貢献するわけでもない。税金を使ってもらうのは心苦しい。だから自分で死ぬ時期を選ぶんです」

自分で死を選ぶために食をコントロールする

欧米では今、安楽死の是非を巡る議論が盛んだ。法律でそれを認めた国もある。男性はこう言った。

「日本では安楽死を助ければ、自殺幇助罪に問われてしまう。その面では遅れていると思います。死ぬ時期を決めるのは個人の権利でしょう」

安楽死を認めていない日本で、自分で死を選ぶために食をコントロールする。男性はほとんど水しか口にしないようになった。

極端な絶食をした場合、体調を崩して病院にかからなければならない。その場合、点滴などで対応され、死ぬ時期を医療者に委ねてしまう。男性は完全に食を止めるのではなく、口にする量を管理しながら、死への階段を降りていった。寿子の回想である。

「新聞の読み聞かせに行くとき、クッキーを持って行くと、それを一枚だけ口に運んで、紅茶を飲んでいました。徐々に体重が減り、結局92歳で亡くなった。まるで隣の部屋に移るような感じでした」

男性は若いころ、結核を患い、死と隣り合って生きてきた。寿子は男性との出会いが、死に対する自分の考えに影響しているという。

「自分にとっては大きな経験でした。自死がいいとは思わないけど、死はそんなに大騒ぎすることでもない。自然であり、壁の向こうに行くだけです。我慢せず、頑張ることもなく、たんたんとごく自然に壁を越える。周りは励まさず、生かそうとせず、受け入れる。それでいいんだと教えられました」

私はこの話を聞いたとき、少しわかったような気がした。寿子があわてず、騒がず、たんたんと死を迎えようとしている背景に、こうした交流があったのだ。

（小倉 孝保／ノンフィクション出版）