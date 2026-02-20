井森美幸、上京時から今も“処分できない”ものを告白「使ってないんだけど…」 共演者から共感の声
タレントの井森美幸が19日放送のTBS系バラエティー『空っぽハウス』（後7：54）に出演。上京時から捨てられないものを明かした。
番組では、家の荷物を全部出して部屋を空っぽにすることで、間取り、生活動線、家具配置などを見直し、より良い生活になるよう家を生まれ変わらせる様子を放送。第2弾の今回は、11人が暮らす大家族の自宅を劇的チェンジさせた。
TRを見守る中、スタジオでは「処分できないもの」にまつわるトークが展開され、井森は「上京したときに持ってきたシーツ」と回答。これには共演者のハライチ澤部佑は「いらないです。捨てたほうがいいですよ」と強めにツッコまれた。
しかし井森は「使ってはないんだよ。使ってないんだけど…思い出が詰まってるじゃん。なんかやっぱりあれだけは捨てられないなって」と訴えると、藤本美貴も「ちょっと泣けちゃうかも」と共感していた。
