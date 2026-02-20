公務上の不正行為の疑いで逮捕されたイギリスのチャールズ国王の弟・アンドリュー元王子が釈放されたと、現地メディアが報じました。

イギリスメディアは先ほど、公務上の不正行為の疑いで警察当局に逮捕されていたアンドリュー元王子が釈放され、留置先の警察署をあとにしたと報じました。

元王子は19日、イギリス東部・ノーフォーク州の邸宅に滞在していたところ、訪れた8人の捜査員に身柄を拘束されていました。

詳しい容疑については明らかになっていませんが、元王子が貿易特使を務めていた際にアメリカの富豪・エプスタイン元被告に機密情報を漏らしていた可能性があるとして、当局が調べを進めていました。

チャールズ国王は司法の手続きを厳正に進めるべきだとの考えを示したうえで、捜査について「全面的に、かつ心から支持し、協力する」との声明を発表しました。

ロンドン市民

「彼が王族の一員であったとしても、裁きは公正であると、誰の目にも明らかでなければならない」

「ようやく逮捕されて、本当に良かったです。これですべてが明るみに出てくるはずです」

当局は、今後も元王子についての捜査を続けていく方針です。

アメリカ トランプ大統領

「残念なことだ。とても悲しいことだ。イギリス王室にとって本当に良くないことだと思う。私にとっても非常に、とても悲しいことだ」

一方、アンドリュー元王子が逮捕されたことについて、アメリカのトランプ大統領は19日、このように述べました。