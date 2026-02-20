松尾依里佳、日本最大級の禅寺で身も心も整えるぜいたくな時間を体験 テレビ大阪『京都＆大阪 禅と芸術のゆるり旅』21日放送
テレビ大阪は21日、ヴァイオリニストの松尾依里佳が出演する特別番組『京都＆大阪 禅と芸術のゆるり旅 ―身も心もととのえる贅沢な時間―』（前11：30〜11：57）を放送する。
【番組カット】迫力ある屏風の前に立つ松尾依里佳
忙しい毎日を生きる現代社会の中で、ふと自らを振り返り、身も心も整える機会はまさにぜいたくな時間。ヴァイオリニスト＆2児の母として毎日大忙しの松尾が、禅と芸術に触れる旅に出発。
日本最大級の禅寺、京都・妙心寺で、圧巻の禅宗美術や坐禅体験＆精進料理で禅の魅力を体感する。さらに大阪市立美術館で現在開催中の特別展『妙心寺 禅の継承』では、豪華絢爛な大型屏風群や普段は非公開の金碧画の最高傑作「天球院の襖絵」など、貴重な寺宝の数々と本物の迫力に感動。禅の教えと日本美術の至宝を通じて、身も心も整えるぜいたくな時間を体験する旅を届ける。
