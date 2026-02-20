無人機で実践的な訓練を実施

トルコの無人機メーカーであるバイカルは2026年2月15日、北大西洋条約機構（NATO）のステッドファスト・ダート2026演習に参加し、バルト海での海上演習フェーズにおいて、海外で初の無人機「バイラクタルTB3」を用いた実戦的デモンストレーションを実施。その様子を公式YouTubeチャンネルに投稿しました。

【動画】おお、飛んだ！ これが、初めてNATOの訓練に登場したバイラクタルTB3です

バイラクタルTB3は、演習中母艦となっている強襲揚陸艦の「アナドル」から自律発艦し、自律飛行を行った後、MAM-Lミサイルによる2連射攻撃を実施しました。ミサイルは指定された水上目標に直撃弾を与え、その後艦上へ安全に着艦しています。

動画では発艦からの一連の動きが収録されており、バイラクタルは実弾射撃任務の後、参加各国の兵士から、海上目標への攻撃を成功させたバイラクタルTB3に満点評価を与えたとアピールしています。

今回、バイラクタルTB3は「アナドル」に3機配備されており初めての本格的な艦載型、大型無人機ということで、バルト海での運用実績はNATO同盟国の関心を集めているようです。