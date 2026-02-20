JR東日本は、交通系ICカード「Suica」の新たなイメージキャラクターについて、夏ごろに実施する一般投票で決定すると発表した。現在の「Suicaのペンギン」は2026年度末で“卒業”し、Suica誕生25周年となる11月18日に新キャラクターを決定する。

新キャラクターはSuicaのイメージを一新し、これまでの「移動と少額決済のデバイス」から進化し、利用者や地域と幅広くつながる「生活のデバイス」を象徴する存在として位置づける。

決定に向けて、小山薫堂氏を座長とする選考委員会を2月中に発足させ、委員会が指名する若手クリエイターに原案制作を委嘱。委員会で候補を3つに絞り込み、2026年夏から一般利用者を対象とした投票を行なう。結果は11月18日に発表され、その後、愛称を一般公募したうえで2027年4月にデビューを迎える。

また、「Suicaのペンギン」の“卒業”に向けて、「Penguin Years」キャンペーンを展開する。3月に特設サイトを開設し、イベント・グッズ情報や歴史を振り返るコンテンツを配信するほか、夏からは限定グッズを順次販売する。2027年3月末には新キャラクターとの「バトンタッチ式」を予定している。