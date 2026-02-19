最強海運日に向けて。ルイ･ヴィトンから新作ウィメンズウォレットが登場

ルイ･ヴィトン ジャパンはこのほど、3月新作ウィメンズウォレットを紹介しました。

■日本限定カラーやラッキーチャームが彩るアイテム

新作は、天赦日、大安、一粒万倍日、寅の日がすべて重なる数年に一度の最強開運日となる3月5日に向けた、日本限定カラーやラッキーチャームが彩るラインナップとなっています。

「日本限定 ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ」（11万7,700円）は、コインやカード、紙幣を安全に保管できる複数の収納が特徴。鮮やかなレザーで仕上げ、同様に鮮かなライニングを異なる色合いで施しています。

“幸運の引き寄せ”をテーマに、ゴールドカラーのクローバー形チャームをあしらいました。

「日本限定 ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ」（11万7,700円）は、鮮やかなレザーで仕上げ、同じく鮮かなライニングを異なる色合いで施しています。

コインやカード、紙幣を安全に保管できる複数の収納が特徴。幸運の引き寄せをテーマにした、ゴールドカラーのクローバー形チャームをプラスしました。

「日本限定 ポルトフォイユ・リサ」（11万6,600円）は、小ぶりなバッグやクラッチにもすっきり収まるコンパクトなデザインとなっています。

ファスナー引き手に添えたクローバーシェイプのチャームや、ゴールドカラーの金具が特徴。内装にはコントラストの引き立つライニングを施し、コインや紙幣を整理できる複数のポケットと4つのカードスロットを配しました。

「日本限定 ポルトフォイユ・クレア」（14万3,000円）は、モノグラム・アンプラント レザーを使用したモデルをクローバー形のファスナー引き手で彩り、ホットスタンピング（焼印）の技法でお揃いのモチーフを描いています。

内装には実用性にこだわったデザインを採用。スカイブルーのライニングをあしらい、貴重品を安全に収納できるポケットとスロットを備えています。

「日本限定 ポルトフォイユ・イリス XS」（12万1,000円）は、スカイブルーの色合いが特徴。メゾンならではのマヒナ・レザーに、ルイ・ヴィトンのモノグラム・パターンをパーフォレーションであしらいました。

内装にはシトラスカラーのライニングを施し、ゴールドカラーの金具で仕上げています。貴重品を安全に収納できる4つのカードスロットと、2つのポケット付き。

そのほかには、「日本限定 ポルトフォイユ・クレア」（13万4,200円）や「日本限定 ポルトフォイユ・イリス コンパクト」（13万6,400円）、「日本限定 ポルトフォイユ・カプシーヌ コンパクト」（19万4,700円）なども用意しています。

■商品概要

商品名：日本限定 ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ

価格：11万7,700円

商品名：日本限定 ポルトフォイユ・リサ

価格：11万6,600円

商品名：日本限定 ポルトフォイユ・クレア

価格：14万3,000円

商品名：日本限定 ポルトフォイユ・イリス XS

価格：12万1,000円

商品名：日本限定 ポルトフォイユ・クレア

価格：13万4,200円

商品名：日本限定 ポルトフォイユ・イリス コンパクト

価格：13万6,400円

商品名：商品名：日本限定 ポルトフォイユ・カプシーヌ コンパクト

価格：19万4,700円

商品名：日本限定ポルトフォイユ・カプシーヌ タイニー

価格：13万9,700円

商品名：日本限定 ポルトフォイユ・カプシーヌ

価格：23万1,000円

商品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：16万6,100円

商品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：18万400円

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

（フォルサ）