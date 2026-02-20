イラン革命から47年を迎えた2月11日、首都テヘランで式典が行われた。写真は式典で演説するペゼシュキアーン大統領（写真：新華社/アフロ）

イラン情勢が緊迫度を増している。昨年12月末に発生した大規模な反体制デモでは多数の国民が命を落とした。米国との核協議の行方によっては、トランプ大統領が武力行使を決断する可能性も捨てきれない。極度のインフレによる生活苦などが伝えられる中、いまイラン人がどのような状況に置かれているのか、攻撃姿勢を崩さない米国に対してどんな思いを抱いているのか--。長年現地に滞在し、『イランの地下世界』（角川新書）の著書もある若宮總氏が、そのリアルな姿をレポートする（JBpress編集部）。

「自国民に対する虐殺としては人類史に残る規模だ」

「ショックと悲しみ、そしてもの凄い怒りが、この国を覆っている」

2026年1月半ば、約20日間にわたり続いた大規模な反体制デモが鎮圧された直後、友人で30代のアリ君（仮名、以下同様）が私にくれたメッセージアプリ「テレグラム」での言葉だ。

デモの激化にともない、当時イランのインターネットは当局によりほぼ完全に遮断されていたが、2〜3時間に数分だけ、奇跡的に接続が可能になる瞬間があった。そこを狙ってアリ君は、途切れ途切れでも諦めることなく、日本で暮らす私の元にイランの「今」を伝えようとしていた。

ショック、悲しみ、怒り--。

それらは、あの日からひと月以上たった今も、まったく癒されていない。

デモの弾圧により殺害された人の数は正確には不明だが、少なくとも7000人以上、多く見積もって3万人といわれ、6万人という衝撃的な数字も出てきている。

ちなみに、イラン当局の公式発表では3117人で、その大半は「外国の手先により殺害された」ということだが、今さらそんな官製デマを鵜呑みにするのは体制派の御仁くらいだろう。仮に7000人規模だとしても、「自国民に対する虐殺としては人類史に残る規模だ」とイラン人は口を揃える。

イランの“イスラム”体制は、その腐りきった体制を存続させることが自己目的化しており、そのためとあらば自国民の命さえ平気で奪いにかかってくることくらい、イラン人なら子供でも知っていたはずである。

ただ、そうだとしても、今回のデモにおける死者数はあまりに多く、体制の残虐性と野蛮性がまさかここまでのものとは、さすがにイラン人も思っていなかった。「ショック」の理由は、ここにある。

イランでこれまでに起きた数々の反体制デモでは、死者多数との報道はなされても、実際に自分の身近な人が殺されたという人はあまりいなかった。しかし今回は、「友人の親戚」とか、「通っているジムでいつも見かけた人」といった距離感で、直接の訃報に接した人たちが私のまわりに結構いる。

それゆえに、深い「悲しみ」がイラン社会を覆っているわけである。全国で3万とか6万とかいわれる死者数を、決して桁違いの誇張ではないとイラン人が感じているのもそのためだ。

「灰の下に隠れた熾火は、いつかまた燃え盛る炎となって吹き出す」

そして、3つ目の「怒り」である。そもそも、この怒りの根源は、少なくとも2022年のいわゆる「女性、生活、自由の運動」にさかのぼる。

女性に対するスカーフ着用強制への反発から始まったこの反体制デモは、収束までに若者を中心に500人を超える犠牲者を出し、国民と体制のあいだに大きなしこりを残した。拙著『イランの地下世界』でも述べたように、「灰の下に隠れた熾火は、いつかまた燃え盛る炎となって吹き出すに違いない」というのが、当時からイラン人の共通認識だった。

このデモの後、“イスラム”体制は、大統領に“改革派”のペゼシュキアーンを据えることで和解を図ろうとしたが、国民のほうはそんな小手先の懐柔策に乗っかるつもりはさらさらなかった。

リアルなイランの姿を描いた著者の近著

実際、ペゼシュキアーンの大統領就任後も通貨リアルの下落は止まらず、物価高は加速、生活が苦しくなるなか停電や断水も常態化し、昨年6月には最後の望みだった対米協議も実を結ぶことなく、イランはイスラエルと米国に攻撃される憂き目を見た。

これにより、いよいよ“イスラム”体制が、国民の生存権すらまともに守れず、ただ右往左往するだけの「ザ・ポンコツ」であることが、白日の下に晒されてしまった。

これらすべてを、あきれながらも黙って耐え忍んできた挙句の「7000人殺害」である。日本のこととして、一瞬でも想像してみてほしい。怒りを覚えないほうがどうかしているというものだろう。

ちなみに、昨年6月の戦争（いわゆる12日間戦争）の後、「体制に愛想を尽かしていたはずのイラン国民が、外的脅威に対して目を見張るべき結束を示した」などといった言説が、イラン国内はもちろん国外でも、まことしやかに出回っていたが、私から見ればほとんど一笑に付すべき戯言であった。

数千年の歴史を刻んだ「祖国」と、たかだか40数年前に生まれた現在の「体制」

そもそも、ここでいわれた「イラン国民」とは、実態としてはイランの体制派だけを指す、“イスラム”体制おなじみのレトリックに過ぎなかった。戦争中、たしかにイラン人は反体制的な言動を控えたし、苦しい時期をともに乗り越えようと、普段以上の相互扶助の精神を発揮していたと私も思う。しかし、それは戦争を機に国民と体制の結束が強まったことを意味しない。

なぜといって、そのころ友人のレザ君（40代）がいみじくも語っていたように、「あの12日間にイラン人が守ろうとしたのは祖国イランであり、“イスラム”体制ではなかった」からである。彼らの理解では、数千年におよぶ悠久の歴史を刻んできた「祖国」と、たかだか40数年前に生まれたポッと出の「体制」とは、まったくの別物なのだ。

このような認識は、トランプ大統領がアラビア海に空母打撃軍を派遣し、「交渉が合意に達しなければイランを攻撃する」と脅している現在も変わっていない。いま、（本来の意味での）イラン国民の多くは、米国による対イラン攻撃を今か今かと心待ちにしている。

ただし、どうせやるなら体制中枢を一気に叩き潰すべきで、見せしめ的で中途半端な攻撃や、無辜の市民を巻き込む泥沼の戦争に発展するようなことは避けるべきとも考えている。

「米国の攻撃は、体制を滅ぼし、祖国を甦らせる結果とならなければ意味がない」--。

おそらく、これが現状におけるイラン人の一般的見解だ。

「昔はイランから逃げるカネがなかった。今はイランにとどまるカネすらない」

そんな彼らからしてみたら、いま行われている対米協議など、「何をもたもたしてるんだ！」という話である。米国との合意は、それがいかなるものであっても結果的に“イスラム”体制の延命につながってしまう。体制の寿命が一日延びれば、国民はその分だけ圧政に苦しまなければならないのだ。

トランプの交渉は、攻撃に向けた単なる時間稼ぎなのか、それとも本気で合意に達することを目指しているのか。それは、現段階では誰にも分からない。

いまイラン人たちのインスタグラムを覗くと、いわゆるショートコント的な動画がバズっている。

例えば、肉屋の店先にお客が列をなしている。彼らは代わる代わる、物欲しげな表情でなけなしのカネを店主に渡しながら、「この額で肉の香りを嗅いでいいですか」とか、「この額なら香りを嗅いだうえに、肉を抱きしめてもいいですよね」などと許可を求める。しかし、実際に肉を買って帰るお客は一人もいない。

あるいは、ひょうきんな顔つきの中年男が虚空を見上げながらぼやく。「昔はイランから逃げるカネがなかったんだ。でもね、気づいたらイランにとどまるカネすらなくなってたよ」

厳しい暮らしを笑いに変えて今を乗り切ろうとするイラン人

言うまでもなく、これらは深刻な物価高や通貨安に苦しむ国民生活を揶揄したものである。厳しい暮らしを強いられながらも、イラン人はそれを笑いに変えることで何とか今日ただ今を乗り切ろうとしている。それも、数千人、いや数万人ともいわれる同胞の血が無残に流された状況において、である。

こうした動画を見るにつけ、私はイラン人のたくましさというか、いじらしさに目頭が熱くなる。『イランの地下世界』でも書いたことだが、実際の彼らはやや見栄っ張りなところがあり、肉が買えなくても、他人にはすまし顔で「買っている」と言ったり、国外移住などできるはずもないのに、その予定があるような素振りをしてしまったりする人々なのだ。

外国人の私にすらある、その程度の感受性を、“イスラム”体制とその支持者が持っていなかったはずがない。米国により喉元に剣先を突きつけられた格好の今の体制を、「いい気味だ」とまでは言わないが、これまで好き勝手を重ねてきたツケをいよいよ払わざるをえない境地まで追い詰められたように見えるのは、私だけではないはずだ。

筆者：若宮 總