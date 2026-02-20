◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ロシア出身のアデリア・ペトロシャン（18＝AIN）が高いレベルの演技を披露した。

冒頭の4回転トーループは回転不足の評価で着氷にも失敗したが果敢に挑戦。その後、3回転ルッツ―2回転トーループを決めてリズムに乗ると、後半のコンビネーションジャンプも決めるなど本領を発揮した。

それでも4回転トーループで転倒したためか、演技後は笑顔なし。141.64点で合計214.53点のスコアを見ても表情を変えなかった。最終的には6位となった。

ロシア選手権3連覇中の18歳は、今大会に中立選手として出場している。開幕してからもミラノになかなか姿を現さず、SP前日の16日に競技会場に隣接するリンクで初練習を行うまでベールに包まれていた。

SPでは4回転トーループ、3回転アクセルなどを演技構成に組み込まなかったが、72・89点と好スコアを出していた。

この日の公式練習で、曲かけでは冒頭に4回転―2回転トーループを何とか着氷し、続く単独の4回転トーループは転倒。4回転2本の構成でフリーに臨む可能性も出ていた。